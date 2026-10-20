快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

國安局：中共網攻7月破億次 疑為九合一介選布局

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局表示，中共從年初開始針對能源、食安、國防等政策散播爭議訊息，企圖影響九合一選情，今年7月侵擾政府網路次數破億次，不排除就是為介入九合一選舉，提前進行情資蒐集及網路侵擾準備。聯合報系資料照
國安局表示，中共從年初開始針對能源、食安、國防等政策散播爭議訊息，企圖影響九合一選情，今年7月侵擾政府網路次數破億次，不排除就是為介入九合一選舉，提前進行情資蒐集及網路侵擾準備。聯合報系資料照

九合一」地方選舉將在11月底投票，國安局表示，中共從年初開始針對能源、食安、國防等政策散播爭議訊息，企圖影響九合一選情，今年7月侵擾政府網路次數破億次，不排除就是為介入九合一選舉，提前進行情資蒐集及網路侵擾準備。

國安局長蔡明彥周四將赴立法院外交國防委員會進行業務報告，根據國安局報告，中共透過情報工作接觸或網路勾聯等管道，滲透我軍事單位、政府機關，企圖取得我機敏資訊。近7年國安共諜案件偵辦，起訴人數由2020年的6人，攀升至今年的73人。

根據國安局統計，從2020年到今年10月，共計有264人遭起訴，其中179人經法院判決，有罪163人，定罪率為91％；另判處刑度也由2020年平均1年，增加為2026年的平均6年6個月。

國安局並指出，歷年我國選舉期間，中共透過非法金流資助、招待赴中旅遊、贊助文宣物資、傳散虛假民調等方式，企圖介入選舉。在 2024 年大選時期，因「反滲透法」遭起訴案件，便達71案。

國安局強調，今年1月至9月，中共針對我國能源、食安、國防等政策散布爭訊，意圖干擾政府施政，並炒作特定候選人政見與形象、地方建設良窳等議題，企圖影響「9合1」選情。

此外，到9月為止，我國政府網路服務網（GSN）每日平均遭侵擾數達 258 萬餘次，且從6月起呈上揚態勢，7月偵測總數更達破億次，不排除為企圖介入我年底「9 合1」選舉，預做情蒐及侵擾準備。

國安局指出，情報團隊在這段期間追蹤異常帳號，蒐報爭訊250萬餘則，遠超過2025年同期的169萬餘則。主要分布於臉書、論壇、Threads、YouTube等平台；其中臉書、Threads 的爭訊佔比大幅增加，臉書由 43.6%增加至68.9%，Threads由4.5%增加至9%，可說是中共操作認知戰主要管道。

國安局分析，中共多半由官方或官媒設定敘事框架，再透過代理帳號、網路水軍及公關公司，利用內容農場、假網站、AI生成影音，以及虛假帳號發文和留言洗版等手法，在社群平臺傳散不實訊息，並擴大運用 AI 技術進行資訊操弄，企圖混淆國人視聽，影響我選民支持傾向及選舉結果。

國安局表示，中共勢必藉各種手段進行介選，將持續統合協調相關單位，完善選舉安維部署，加強注蒐中共及境外敵對勢力介選事證與重大爭訊，採「即蒐即報」方式，向權責機關示警，維護民主機制的運作順暢。

九合一 國安局 網攻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國安官員：中國AI介選升級 分眾操作激化對立

邱垂正：中共介選已赤裸裸進行 籲全民共同反介選

指中共認知作戰赤裸裸 邱垂正示警跨境鎮壓：全民攜手反介選

綠批中共介選…用陸軟體挨轟 范雲道歉

相關新聞

僅45%台灣人滿意民主現況！國會直播成仇恨誘餌 如何扭轉極化政治？

「民主本來就是妥協的過程。」儘管每天看政治人物吵架、支持者彼此貼標籤，仍有一群人期待不同黨派能達成共識、信任民主的遊戲規則。

卓榮泰認貧富差距擴大 桃園「可負擔宅」非社宅需審慎研議

國民黨立委牛煦庭今質詢貧富差距與高房價議題，行政院長卓榮泰坦言貧富差距數據有擴大但可控，政府透過減稅與「居住減壓」減輕生養負擔，對於桃園推「可負擔宅」，政院與內政部指其非社宅，涉信託法律、產權及財務永續等疑慮，中央正審慎研議。

張麗善新書發表會 鄭麗文哽咽：感謝她把故鄉變成美麗的地方

國民黨主席鄭麗文今出席雲林縣長張麗善「躍上雲端：用創意科技升級雲林」新書發表會。她表示，在AI的元年，張麗善八年任內做到全世界到現在只說到做不到的事情；她感謝張麗善把她的故鄉變成這麼美麗的地方，八年交出讓人無法想像的成績單，相信張麗善的能量不應該只留在雲林，未來可為國家做出更多貢獻。

投資阿拉斯加天然氣 卓榮泰：要長期取得充裕來源一定要付出一點代價

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，國民黨立委牛煦庭質詢關心我國參與阿拉斯加天然氣開發投資案，傳將投資44億美元。卓榮泰表示，要長期取得充裕來源，必須在事前經雙方縝密規畫，如果能夠長期取得穩定，「付出一點點的代價是一定要的」。經濟部長龔明鑫說，要採購或投資一定會編在預算裡，跟立法院報告。

國安局：中共網攻7月破億次 疑為九合一介選布局

「九合一」地方選舉將在11月底投票，國安局表示，中共從年初開始針對能源、食安、國防等政策散播爭議訊息，企圖影響九合一選情，今年7月侵擾政府網路次數破億次，不排除就是為介入九合一選舉，提前進行情資蒐集及網路侵擾準備。

安全不分顏色！法國暴動延燒 外館只顧拍總統馬屁？

一場原本只是抗議教育資源分配的學生運動，在法國逐漸演變成了全國性暴動，不僅蔓延到多個城市，也外溢到義大利等其他歐陸國家。不過奇怪的是，外交部不但迄今沒有對法國等國提升旅遊警示等級，在外交部網站上，甚至連「警示說明」也沒有更新。這不免讓人懷疑，外交部和駐法代表處到底在幹什麼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。