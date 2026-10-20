國安局：中共網攻7月破億次 疑為九合一介選布局

「九合一」地方選舉將在11月底投票，國安局表示，中共從年初開始針對能源、食安、國防等政策散播爭議訊息，企圖影響九合一選情，今年7月侵擾政府網路次數破億次，不排除就是為介入九合一選舉，提前進行情資蒐集及網路侵擾準備。

國安局長蔡明彥周四將赴立法院外交國防委員會進行業務報告，根據國安局報告，中共透過情報工作接觸或網路勾聯等管道，滲透我軍事單位、政府機關，企圖取得我機敏資訊。近7年國安共諜案件偵辦，起訴人數由2020年的6人，攀升至今年的73人。

根據國安局統計，從2020年到今年10月，共計有264人遭起訴，其中179人經法院判決，有罪163人，定罪率為91％；另判處刑度也由2020年平均1年，增加為2026年的平均6年6個月。

國安局並指出，歷年我國選舉期間，中共透過非法金流資助、招待赴中旅遊、贊助文宣物資、傳散虛假民調等方式，企圖介入選舉。在 2024 年大選時期，因「反滲透法」遭起訴案件，便達71案。

國安局強調，今年1月至9月，中共針對我國能源、食安、國防等政策散布爭訊，意圖干擾政府施政，並炒作特定候選人政見與形象、地方建設良窳等議題，企圖影響「9合1」選情。

此外，到9月為止，我國政府網路服務網（GSN）每日平均遭侵擾數達 258 萬餘次，且從6月起呈上揚態勢，7月偵測總數更達破億次，不排除為企圖介入我年底「9 合1」選舉，預做情蒐及侵擾準備。

國安局指出，情報團隊在這段期間追蹤異常帳號，蒐報爭訊250萬餘則，遠超過2025年同期的169萬餘則。主要分布於臉書、論壇、Threads、YouTube等平台；其中臉書、Threads 的爭訊佔比大幅增加，臉書由 43.6%增加至68.9%，Threads由4.5%增加至9%，可說是中共操作認知戰主要管道。

國安局分析，中共多半由官方或官媒設定敘事框架，再透過代理帳號、網路水軍及公關公司，利用內容農場、假網站、AI生成影音，以及虛假帳號發文和留言洗版等手法，在社群平臺傳散不實訊息，並擴大運用 AI 技術進行資訊操弄，企圖混淆國人視聽，影響我選民支持傾向及選舉結果。

國安局表示，中共勢必藉各種手段進行介選，將持續統合協調相關單位，完善選舉安維部署，加強注蒐中共及境外敵對勢力介選事證與重大爭訊，採「即蒐即報」方式，向權責機關示警，維護民主機制的運作順暢。