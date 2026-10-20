張麗善出新書 鄭麗文、朱立倫先後出席未碰面

雲林縣長張麗善下午舉辦新書《躍上雲端：用創意科技升級雲林》發表會，國民黨主席鄭麗文、國民黨前主席朱立倫、立法院前院長王金平等人出席。

面對台北市長選舉民調結果指出，民進黨候選人沈伯洋的支持度領先17%，國民黨主席鄭麗文不接受採訪，王金平表示：「我想像不到」，民調也是做參考而已。最主要蔣萬安市長要選舉，一定要再重新調整他的戰略、戰術。記者追問，會給鄭麗文一些建議的方向嗎？王金平回應，難免還是需要，總是該調整就調整，記者再問該調整什麼方向？王金平說，現在他不能講什麼，總是要再努力，還有40天左右，應該要調整什麼都還來得及。

朱立倫與鄭麗文先後出席發表會未碰面，朱立倫受訪時表示最近民調出現明顯的「沉默螺旋」效應，許多藍營支持者不願表態，導致民調產生很大偏誤。他質疑，若民調差距17個百分點，最後卻預估實際投票只差約2個百分點，「那這個民調的意義在哪裡？我就不知道了」。現在大家都在猜測，選情仍有待觀察。朱立倫提醒所有國民黨候選人都必須上緊發條、全力以赴，尤其台北、新北、基隆及桃園等地絕對不能掉以輕心。

雲林縣長張麗善（右）與國民黨主席鄭麗文（左）下午出席張麗善新書《躍上雲端：用創意科技升級雲林》發表會，鄭主席致完詞，張麗善上前一個深深的擁抱，好交情顯露無疑。記者蘇健忠／攝影

國民黨前主席朱立倫（圖）下午出席張麗善新書《躍上雲端：用創意科技升級雲林》發表會，面對台北市長選舉民調結果，朱立倫呼籲蔣萬安應把過去的市政成果充分展現出來，「做你自己」好好面對各種壓力與挑戰，他相信最後仍有機會贏得勝選。記者蘇健忠／攝影