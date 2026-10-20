立委關切阿拉斯加天然氣採購長約 卓揆：國家需要與分散市場

台灣將向美國採購阿拉斯加天然氣未來20年的30％產量，採購價值700億至800億美元。國民黨立委黃建賓今天在立法院會質詢時指出，這筆高達2.5兆元的長約對當前缺電危機毫無幫助，反而形成長達6年的供電的空窗期。經濟部長龔明鑫答詢表示，中東長約到2031年都不會有問題，2031年後才需從阿拉斯加補足。

行政院長卓榮泰則表示，採取充裕的油源是政府長期的政策，長期取得是國家的需要，而且分散市場是戰略的考量。在多重考量之下，採取跟任何足以與政府合作的對象、國家、公司、油田進行開發，阿拉斯加目前也是政府全力注意且接觸，甚至期待未來有進一步更好發展的合作計畫。至於開採工程困難、環評以及未來供應問題，都是政府這些時間來，一直在跟對方私方面、政府部門一直接觸的。