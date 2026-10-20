抗通膨 卓榮泰：努力維持全年CPI在2%以下

行政院長卓榮泰今天前往立法院進行施政總質詢，針對國民黨立委李彥秀關切通膨問題，並指出中華經濟研究院日前公布最新經濟預測，中東戰事持續，國際油價續處高檔，帶來通膨壓力，全年CPI上修至2.06%。卓榮泰表示，近期的CPI達到2.7%左右，而全年的CPI盡量能夠維持在2%以下，行政院還在努力。

卓榮泰說明，國際局勢影響非常大，如果中東衝突持續有意想不到的變化，或衝突時間再拖延，導致國際油氣價格增加，政府的努力將面臨很大的挑戰，但如果破除這樣的條件，今年國內也遭遇很多颱風、水災等，但整體狀況還是相當穩定。

列席的中央銀行總裁楊金龍則表示，基本上通膨維持在2%左右，這是指中長期目標，短期的1、2年可以超過，不是說短期一年就一定要在2%以下。