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陳冠廷赴美談台海嚇阻：防衛不能只盯2027 中國正漸進式改變現狀

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷赴美參加美台商業協會（USTBC）主辦的2026年美台國防工業會議。圖／陳冠廷辦公室提供
民進黨立委陳冠廷赴美參加美台商業協會（USTBC）主辦的2026年美台國防工業會議。圖／陳冠廷辦公室提供

民進黨立委陳冠廷赴美參加美台商業協會（USTBC）主辦的2026年美台國防工業會議，並以「決戰日與每一天：超越2027年的嚇阻戰略」為題發表演說。陳冠廷表示，台灣的國防戰略不能只聚焦2027年可能發生的軍事衝突，更須正視中國持續透過灰色地帶行動改變台海現狀的威脅。

陳冠廷指出，外界長期討論台海安全時，往往將焦點放在中國是否會於2027年發動大規模軍事行動，但台灣面對的威脅不只有全面登陸作戰，也包括海上封鎖、消耗戰及持續性的灰色地帶脅迫。中國透過軍機、海警及公務船舶頻繁活動，逐步擴大存在感，試圖將原本不尋常的行為轉變為新的常態。

陳冠廷以2022年美國前眾議院議長裴洛西訪台後的中國軍事行動為例，指出中國持續利用不同事件作為擴大軍事、灰色活動的藉口，並在後續數年反覆操作類似模式。他認為，這與中國過去在南海逐步將礁岩填築為人工島，再擴建為軍事據點的策略相似，都是透過長期、漸進的方式改變區域現狀。

陳冠廷表示，過去國軍面對中國軍機活動，往往需要派遣戰機升空應對，但長期下來將消耗飛行員、裝備及維修能量。因此，台灣必須調整應處方式，更有效運用雷達、防空系統及各項監偵能力，在維持防衛能力的同時，降低不必要的資源消耗。

針對國防預算與採購，陳冠廷指出，台灣持續增加國防支出，但真正重要的是能否將有限資源有效轉化為戰力。國防投資應從傳統大型武器採購，進一步擴大至商業採購、國內製造與國際共同生產，讓民間創新技術能夠更快速回應國軍需求。

陳冠廷表示，美國是台灣重要的國防合作夥伴，台灣應同步擴大直接商業採購、技術合作及共同生產的機會。他也提到，過去兩年多持續在立法院要求國防部簡化採購程序、提高資訊透明度，讓更多新創及中小企業有機會參與國防產業。

陳冠廷也舉例嘉義無人機產業聚落，指出民雄航太園區正積極建立結合研發、製造與測試的無人機產業生態系，預計吸引約100家企業進駐，未來可透過合資、共同生產及技術交流，深化台美在軍用及民用無人系統領域的合作。

陳冠廷強調，台灣必須同時為當前、2027年及更長遠的安全挑戰做好準備，國防政策不應只著眼於特定時間點的戰爭情境，而應持續推動制度改革、技術創新與國際合作，確保台灣具備長期、有效且可持續的嚇阻能力。

台海 陳冠廷 赴美

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