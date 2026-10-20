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蔣萬安未對選不選2028表態 徐巧芯：搞不好之後會說

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯接受媒體人黃光芹節目「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供
國民黨立委徐巧芯接受媒體人黃光芹節目「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供

台北市長蔣萬安昨天接受「少康戰情室」專訪，主持人趙少康當面追問是否參選2028年總統大選；蔣萬安回應會支持國民黨最強人選，現階段會好好做好市長工作。蔣萬安競選團隊副主委兼執行總幹事、發言人徐巧芯今天表示，距離投票還有30幾天，「搞不好蔣萬安之後會說」，說不定在適當時機蔣萬安就會表態。

徐巧芯今天中午接受節目「中午來開匯」專訪，主持人黃光芹詢問，目前台北市選情告急，蔣萬安為何不直接表態不選2028年總統？徐巧芯表示，距離投票還有30幾天，「搞不好蔣萬安之後會說」，說不定在適當時機蔣萬安就會表態。

黃光芹追問，是否建議蔣萬安明確表態？徐巧芯說，蔣萬安2022年參選台北市長時，也被外界不斷追問為何不辭去立委職務，一開始蔣萬安說會繼續在立委崗位上努力，但最後仍選擇在適當時間宣布辭職。反觀現在民進黨參選人沒有人要辭去立委職務，雖然沒有規定參選市長就一定要辭立委，但既然沒有辭職，就應該到委員會開會。她強調，從蔣萬安過去的決定來看，不排除未來會針對2028年總統大選表態，因此她要替蔣保留這個可能性。

蔣萬安 徐巧芯 趙少康

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