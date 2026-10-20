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賴總統：協助中小微企業轉型升級 政府加碼投入千億

中央社／ 台中20日電

總統賴清德今天出席五金工業展時表示，政府未來8年將加碼投入1000億元，協助中小微企業升級轉型，並協助業者導入AI應用，進入高科技產業，提升全球競爭力

由台灣手工具工業同業公會與朗盛行銷有限公司共同主辦的「2026台灣國際五金工具博覽會X五金工業展」，今天起至22日在台中國際會展中心開展，賴總統出席首日開幕儀式，民主進步黨籍立委何欣純、中國國民黨籍立委楊瓊瓔也共同出席。

賴總統致詞指出，去年10月他同樣來參加開幕典禮，當時台中國際會展中心剛開始試營運，一年後的今天，展覽從800個攤位增加到超過1000個攤位，企業參展也將近450家之多，不僅證明台灣的五金工業產業實力雄厚，市場潛力更是不可限量。

總統表示，因應他520就職兩週年的演說，行政院已陸續通過支持及壯大中小微企業方案與中小微企業轉型升級發展條例草案，未來8年將加碼投入1000億元，從資金、融資、人才培育、技術研發、數位及淨零轉型等面向給予中小微企業更大支持。加上他上任後原來經濟部編列每年約100億元預算，加總從明年開始每年有250億元協助中小微企業升級轉型。

賴總統還說，五金工具業者已經開始把精密製造優勢延伸到新市場，例如開發航太維修專業工具，將傳統五金工具推向高階工業應用，政府會持續支持，並協助業者導入AI應用，透過大帶小與跨域合作，協助更多業者走向高精密、高可靠度的高值應用，提升全球供應鏈競爭力。

總統表示，政府也要協助中小微企業進入高科技產業鏈，除了半導體、人工智慧與ICT產業鏈，目前推動的國防自主工業，包括無人機產業、機器人產業，都需要台中的幫忙才有辦法。希望透過重大政策不僅幫助中小微企業升級轉型，也讓自主國防工業發展，國家會更安全，經濟更發展。

總統強調，要建立立足國際的產業，背後是整條供應鏈生態系的緊密合作，由老師傅累積的經驗結合年輕世代的創新與技術，相信在大家共同努力下，台灣製造的國際品牌一定可以代代相傳、持續發揚光大，為了這個目標，台中將扮演著舉足輕重的角色。

賴總統 楊瓊瓔 競爭力

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