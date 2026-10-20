法國暴動旅遊警示未升級 藍黨團轟：外交部脫離現實、慢半拍

法國近日爆發大規模陳抗活動，歐洲多國政府已發布旅遊警示，但外交部迄今沒有對法國等國提升旅遊警示等級。國民黨立委徐巧芯表示，巴黎實際情況比媒體報導更加嚴峻，呼籲外交部持續關注，必要時重新評估旅遊警示；國民黨立法院黨團書記長許宇甄則批評，外交部完全脫離現實、反應慢半拍，不應為顧及雙邊外交關係，犧牲國人旅遊安全。

歐洲多國外交部近日更新赴法旅遊警示，提醒民眾避開人潮聚集場所、提高警覺，但我國外交部卻未調整旅遊警示，仍維持「灰色提醒」等級。外交部次長陳明祺今天接受媒體訪問稱，目前尚未接獲國人在法國遭遇相關事件的通報，不認為當地情勢已達需要提高旅遊警示的程度。

徐巧芯表示，外交部堅持不提高旅遊警示，希望外交部持續掌握當地情勢，必要時重新評估。她曾向居住巴黎的友人了解當地狀況，發現實際情況比媒體報導更加嚴峻。媒體多聚焦精品店及百貨公司遭破壞的情形，但巴黎街頭、一般商店，甚至觀光客經常造訪的瑪黑區，也傳出不少災情。

徐巧芯指出，這波抗議活動被形容為「歷年最暴力」，且波及法國多座城市，受影響地點也包括自由行旅客經常前往的區域。她呼籲外交部注意當地實際情況，駐法代表處也應如實向外交部反映，作為評估旅遊警示的依據。

許宇甄則批評，全世界都看見法國大規模陳抗問題，只有外交部還在狀況外，至今仍將法國旅遊警示列為最低等級的「灰色警示」，完全脫離現實，反應慢半拍。國民黨團強烈要求外交部動起來，不要為了顧及雙邊外交關係，犧牲國人的旅遊安全。

許宇甄說，駐法代表郝培芝的丈夫許有為，先前才獲賴清德總統提名為監察委員。駐外代表是為國家拚外交、具有專業高度的職位，但郝培芝長期在考試院擔任政務官，沒有職業外交相關歷練，卻空降駐法代表；許有為過去也曾擔任不當黨產處理委員會專任委員兼發言人。她要正告賴政府，駐法代表不是用來安插自己人的政治肥缺，民進黨政府的用人標準不能是「有關係就是沒關係」，呼籲賴政府應該「用人唯才」。