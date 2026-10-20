綠鬣蜥影響紅豆收成 農業部：野生動物農損擬納天災

國民黨立委蘇清泉今天質詢指出，綠鬣蜥氾濫造成屏東萬丹紅豆收成嚴重受損。農業部長陳駿季表示，立法院正在處理農業發展條例修法，未來擬將野生動物造成的農損納入天災處理。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邀請行政院長卓榮泰率各部會首長備詢。

蘇清泉質詢時關心外來入侵種綠鬣蜥氾濫問題表示，綠鬣蜥生育能力很強，近期連紅豆的故鄉、屏東萬丹鄉的紅豆，也被吃光光，農民苦不堪言，能否算「天然災害」申請救助。

陳駿季答詢說明，農業部針對綠鬣蜥已經成立專案小組進行監測及移除，全台族群量從民國113年的26萬，到去年已減少到18萬，持續移除減少中。

綠鬣蜥造成農損部分，陳駿季說，天然災害救助辦法目前沒有納入野生動物的影響，但目前立法院正進行母法「農業發展條例」的修法，有考慮把綠鬣蜥、猴子等野生動物的影響，也一併納入，訂定一致救助標準。至於紅豆部分，有看到實際狀況，將視損害情況，以專案方式、類似天然災害的情況協助農民。

蘇清泉也說，萬丹麟洛大排5年內已經崩了4次，溪面從50公尺縮到剩下30公尺，現在兩邊都是土堆，大水來的時候，因為溪面變小，水面就會比兩邊的田地街道都還要高；且到當地看發現，工程是在沙堆、土堆上面鋪水泥，導致水流掏空下方，工程品質令人質疑。

卓榮泰說，會請經濟部水利署跟屏東縣政府了解，是當初的施作狀況還是後續天然因素影響，如果有需要列為應急工程，會盡快處理。

蘇清泉也關切卓榮泰對重啟核三計畫看法。卓榮泰表示，目前台電正在進行自主安全檢查，等報告經核安會核定，將視社會是否有共識、核安與核廢處理有相當原則，在國家有需要的時候，給予多一個選項。