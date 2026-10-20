馬太鞍溪北岸用地取得 陳金德：洪氾區不強制徵收 採協議價購

行政院昨舉行馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報，政務委員陳金德宣布，馬太鞍溪北岸（萬榮區段）用地取得，除第二道防線工程必要用地依法徵收外，其餘洪氾區土地改採協議價購，不做強制徵收，後續將由水利署主責、原民會協助，向地主說明及溝通，取得同意後辦理價購。

另因應第29號颱風「薔琵」（Champi）接近台灣附近海域，陳金德也提醒各部會及花蓮縣政府、鄉鎮公所落實防颱整備，確保民眾生命財產安全。

行政院指出，台9線馬太鞍溪橋永久橋工程進度已達66.6%，超前預定進度4.47%，10月7日完成最後一跨鋼梁吊裝合龍，目標於今年底前完成北上線並開放雙向通車，明年底完成全線工程。南岸高規格堤防及第二道防線已於6月10日開工，採百年重現期洪水標準設計，預計明年底前完工。

行政院表示，堰塞湖目前維持無蓄水狀態，林保署持續運用無人機、微地動儀及監控整合平台，全天候監測上游變化。上游1號防砂壩已於8月7日完工，2號及3號防砂壩持續施工；溪邊路線搶災便道已完成11.4公里，陳金德要求全力克服堅硬岩盤等地形障礙，以明年3月底前貫通全線16公里為目標。無人機原生種植生撒播經勘查確認生長順利，也將擴大施作範圍。

安置與家園復原方面，行政院說，中繼屋及原民區臨時安置處所已全數完成入住。衛福部、原民會持續協助關懷訪視、社區活動及弱勢戶修繕，國土署則整合租金補貼、房屋重建及修繕貸款等措施，協助居民重返家園。農田復耕部分，土砂淤積50公分以下的農田已完成43公頃復耕，預計115年底達到92.6公頃。光復鄉5條雨水下水道幹線已完成清淤，移動式抽水機點交及水門改善也已完成；環境部並於保安寺設置大氣感測器，加強空氣品質監測。

至於產業及觀光振興，行政院指出，經濟部與交通部已於9月下旬辦理「光復超人感恩季」，並推出6條特色體驗遊程，預計11月至12月推動「餐桌上的部落旅行」。災損車輛慰助及台糖土地減租優惠措施將持續至今年底。