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松機遷建攻防...沈伯洋稱醫療不急怎會後送？蔣萬安秀數據反擊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席北投大樓暨市場拆除工程及改建工程開工祈福典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北投大樓暨市場拆除工程及改建工程開工祈福典禮。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建議題，對於民進黨北市長參選人沈伯洋認為，松機醫療後送難以取代，並且反嗆蔣萬安提到不是每件都急重症，稱不急怎麼會後送？蔣萬安今天則提出實際數據反擊，表示「沈委員應該要了解相關的數據再來評論。」

蔣萬安今天上午出席「北投大樓暨市場拆除工程及改建工程」開工祈福典禮，對於松山機場遷建的醫療後送議題，蔣萬安說，首先，台北市掌握這3年連江縣後送的相關人次是158人次，急重症病患32人次。所以相關醫療後送，它的需求非常多元，當然會相對應給不同的醫療配套，不全然都是急重症。

蔣萬安說，請沈委員應該要了解相關的數據，再來評論。但當然每一件都非常重要，但相對應的也有相對的輕重緩急。

另外，對於內政部長劉世芳稱，松機遷建也會影響空勤總隊的救援？交通部長陳世凱也喊話蔣「應該跟各部會首長好好談一談？蔣萬安說，他到院會說明後，接下來都非常願意跟中央各部會來討論，好好坐下來溝通。同樣的，劉部長所提到的不管是救災需求，市府也願意也可以考量，把直升機這樣的配置保留下來，這樣都可以解決。

媒體追問，蔣萬安提出的「綠色通道」到底指的是什麼？因中央有部會首長稱不清楚？蔣萬安說，就是未來如果有緊急需求，當然到了桃園機場以後，透過高速公路可以快速、直接地來通行，做一些相關的管制措施。這些都可以做一個整體評估，相關執行細節，也可以來跟各界討論。

沈伯洋 松機 松山機場

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