松機遷建攻防...沈伯洋稱醫療不急怎會後送？蔣萬安秀數據反擊

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建議題，對於民進黨北市長參選人沈伯洋認為，松機醫療後送難以取代，並且反嗆蔣萬安提到不是每件都急重症，稱不急怎麼會後送？蔣萬安今天則提出實際數據反擊，表示「沈委員應該要了解相關的數據再來評論。」

蔣萬安今天上午出席「北投大樓暨市場拆除工程及改建工程」開工祈福典禮，對於松山機場遷建的醫療後送議題，蔣萬安說，首先，台北市掌握這3年連江縣後送的相關人次是158人次，急重症病患32人次。所以相關醫療後送，它的需求非常多元，當然會相對應給不同的醫療配套，不全然都是急重症。

蔣萬安說，請沈委員應該要了解相關的數據，再來評論。但當然每一件都非常重要，但相對應的也有相對的輕重緩急。

另外，對於內政部長劉世芳稱，松機遷建也會影響空勤總隊的救援？交通部長陳世凱也喊話蔣「應該跟各部會首長好好談一談？蔣萬安說，他到院會說明後，接下來都非常願意跟中央各部會來討論，好好坐下來溝通。同樣的，劉部長所提到的不管是救災需求，市府也願意也可以考量，把直升機這樣的配置保留下來，這樣都可以解決。

媒體追問，蔣萬安提出的「綠色通道」到底指的是什麼？因中央有部會首長稱不清楚？蔣萬安說，就是未來如果有緊急需求，當然到了桃園機場以後，透過高速公路可以快速、直接地來通行，做一些相關的管制措施。這些都可以做一個整體評估，相關執行細節，也可以來跟各界討論。