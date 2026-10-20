採購阿拉斯加天然氣 卓榮泰：一定嚴守國家利益

中油規劃每年採購600萬噸阿拉斯加天然氣，行政院長卓榮泰今天表示，確保充裕的油源是長期的政策，長期取得是國家的需要，分散市場則是戰略的考量；一定會嚴守國家利益、能源安全、以及顧慮到雙方合約的互惠。

外電報導美國總統川普指台灣已同意在未來20年內採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫30%天然氣，經濟部則於日前表示，中油已與美方開發商協商取得重大進展，依目前規劃，將每年採購600萬噸液化天然氣，以及參與專案開發，預估投資金額最高44億美元，若計畫順利推進，最快2032年可挹注國內天然氣供應。

國民黨立委黃建賓今天在立法院總質詢時說，政府正研擬斥資新台幣2.5兆元買下美國阿拉斯加天然氣計畫30%產量，中油預計投入44億美元參與股權投資，不過該計畫已逾10年，很多跨國能源巨頭評估後，認為有施工難度極高、環評嚴格、預算龐大等因素而卻步。他詢問，若未來工程延宕造成預算增加，或環評出問題，台灣是否有退場機制。

卓榮泰回應，確保充裕的油源是長期的政策，長期取得是國家需要，分散市場則是戰略考量，在多重考量之下，採取跟任何足以合作的對象、國家、公司、油田來進行開發，而阿拉斯加目前也是台灣全力注意接觸，期待未來能有更好發展的合作計畫。

卓榮泰說，開採工程困難、環評以及未來整個供應問題等，這些都是這段時間一直與對方政府部門進行接觸與了解的議題，一定會嚴守國家利益、能源安全、顧慮雙方合約的互惠，以及未來長遠發展的計畫。

黃建賓也提及，阿拉斯加天然氣專案，最快要到2032年才能供氣，面對台灣核電除役與綠能進度落後，將形成長達6年的供電空窗期，該如何補足。

列席備詢的經濟部長龔明鑫表示，在中東的能源長約，直到2031年都沒問題，只是2031年後需要一些來補足。阿拉斯加天然氣案，最晚2028年如果確定可行，就會繼續往前走，若發現有困難也會有因應措施，不會等到2032年才會因應。