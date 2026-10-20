阿拉斯加2030年供氣無空窗 龔明鑫：中東天然氣約到2031年

台灣將向美國採購阿拉斯加天然氣未來20年的30％產量，採購價值700億至800億美元。國民黨立委黃建賓今在立法院會質詢時指出，這筆高達2.5兆元的長約對當前缺電危機毫無幫助，反而形成長達6年的供電的空窗期。經濟部長龔明鑫答詢表示，中東長約到2031年都不會有問題，2031年後才需從阿拉斯加補足。

黃建賓指出，經濟部對外宣稱長約價格非常良好，但這項計畫難產卡關超過10年，跨國能源巨頭評估，急缺永久凍土層施工難度極高，環評嚴格預算龐大，到現在連FID都沒有通過。這個專案最快要到2030年才能供氣，現在面對核電除役跟綠能進度落後，如果未來因為工程嚴宕造成預算增加或環評出問題，政府有退場機制？

卓榮泰答詢指出，採取充裕的油源是政府長期的政策，長期取得是國家的需要，而且分散市場是戰略的考量。在多重考量之下，採取跟任何足以與政府合作的對象、國家、公司、油田進行開發，阿拉斯加目前也是政府全力注意且接觸，甚至期待未來有進一步更好發展的合作計畫。至於開採工程困難、環評以及未來供應問題，都是政府這些時間來，一直在跟對方私方面、政府部門一直接觸的。

黃建賓質詢指出，美國、日本、韓國這些能源巨頭都卻步，代表有些擔心的評估，政府怎麼能夠確保？這個計畫丟了很多錢且耗時很長，卓榮泰也提到風險變數之多，如果投資真的發生問題，1400億元打水漂，誰要來負責任？

卓榮泰答詢表示，國際性合約、跨國合作都有關注其他國家的條件、進度、時間等等，政府也切觀察其他國家。但有時候，早一步跟晚一步會造成政府未來掌握上程度不同，政府一定是以國家利益、未來國家能源需求跟長期發展原則底下，才會有具體的動作。

龔明鑫補充，天然氣發電是台灣重要的基礎，因此穩定來源很重要。政府有長約的部分很多，包括澳洲、美國、中東。中東過去來講風險較高，所以必須保障將來油源更多，跟美國洽簽更多是有必要的。這個數量有經過計算，台灣需要的中東長約來源，到2031、2032年後可能會下降，就從阿拉斯加這邊來補。這個計畫現在還沒有簽約，只是意象上的表達，黃建賓擔心的問題在合約洽談中都會考量。

黃建賓接著質詢，經濟部價格良好是怎麼算出的？另外，6年空窗期電力如何補足？龔明鑫答詢表示，中東長約到2031年都不會有問題，2031年後才需要補足。阿拉斯加案子如果到2028年確定可行，若發現有問題會有因應措施，每段作業都有KPI。

黃建賓追問，投資這麼多打水漂誰要負政治責任？龔明鑫表示，不會有問題。黃表示，絕對不會有問題？龔明鑫回答，對對對。