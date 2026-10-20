快訊

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府仍未批准移交

聽新聞
0:00 / 0:00

阿拉斯加2030年供氣無空窗 龔明鑫：中東天然氣約到2031年

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）備答詢。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）備答詢。記者許正宏／攝影

台灣將向美國採購阿拉斯加天然氣未來20年的30％產量，採購價值700億至800億美元。國民黨立委黃建賓今在立法院會質詢時指出，這筆高達2.5兆元的長約對當前缺電危機毫無幫助，反而形成長達6年的供電的空窗期。經濟部長龔明鑫答詢表示，中東長約到2031年都不會有問題，2031年後才需從阿拉斯加補足。

黃建賓指出，經濟部對外宣稱長約價格非常良好，但這項計畫難產卡關超過10年，跨國能源巨頭評估，急缺永久凍土層施工難度極高，環評嚴格預算龐大，到現在連FID都沒有通過。這個專案最快要到2030年才能供氣，現在面對核電除役跟綠能進度落後，如果未來因為工程嚴宕造成預算增加或環評出問題，政府有退場機制？

卓榮泰答詢指出，採取充裕的油源是政府長期的政策，長期取得是國家的需要，而且分散市場是戰略的考量。在多重考量之下，採取跟任何足以與政府合作的對象、國家、公司、油田進行開發，阿拉斯加目前也是政府全力注意且接觸，甚至期待未來有進一步更好發展的合作計畫。至於開採工程困難、環評以及未來供應問題，都是政府這些時間來，一直在跟對方私方面、政府部門一直接觸的。

黃建賓質詢指出，美國、日本、韓國這些能源巨頭都卻步，代表有些擔心的評估，政府怎麼能夠確保？這個計畫丟了很多錢且耗時很長，卓榮泰也提到風險變數之多，如果投資真的發生問題，1400億元打水漂，誰要來負責任？

卓榮泰答詢表示，國際性合約、跨國合作都有關注其他國家的條件、進度、時間等等，政府也切觀察其他國家。但有時候，早一步跟晚一步會造成政府未來掌握上程度不同，政府一定是以國家利益、未來國家能源需求跟長期發展原則底下，才會有具體的動作。

龔明鑫補充，天然氣發電是台灣重要的基礎，因此穩定來源很重要。政府有長約的部分很多，包括澳洲、美國、中東。中東過去來講風險較高，所以必須保障將來油源更多，跟美國洽簽更多是有必要的。這個數量有經過計算，台灣需要的中東長約來源，到2031、2032年後可能會下降，就從阿拉斯加這邊來補。這個計畫現在還沒有簽約，只是意象上的表達，黃建賓擔心的問題在合約洽談中都會考量。

黃建賓接著質詢，經濟部價格良好是怎麼算出的？另外，6年空窗期電力如何補足？龔明鑫答詢表示，中東長約到2031年都不會有問題，2031年後才需要補足。阿拉斯加案子如果到2028年確定可行，若發現有問題會有因應措施，每段作業都有KPI。

黃建賓追問，投資這麼多打水漂誰要負政治責任？龔明鑫表示，不會有問題。黃表示，絕對不會有問題？龔明鑫回答，對對對。

龔明鑫 中東 阿拉斯加

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台斥資2.5兆元買阿拉斯加天然氣 卓榮泰：一定嚴守國家利益

中油採購阿拉斯加天然氣 經長：投資架構仍待談判

中油投資阿拉斯加是幫美國當義工？ 經濟部：投資一定會有股份

川普拿台韓天然氣大單拚期中選舉！美媒：這個共和黨傳統票倉恐不買單

相關新聞

不只僑委會連13個月考察資料空白 外交、經濟等5部會也長期交白卷

立法院日前請僑委會報告「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」卻得到空白內容。不過經查，僑委會並非特例，除僑委會之外，包括外交部、經濟部、財政部、數發部，以及金管會所公布的出國考察計畫預算也都是空白。

僅45%台灣人滿意民主現況！國會直播成仇恨誘餌 如何扭轉極化政治？

「民主本來就是妥協的過程。」儘管每天看政治人物吵架、支持者彼此貼標籤，仍有一群人期待不同黨派能達成共識、信任民主的遊戲規則。

馬太鞍溪北岸用地取得 陳金德：洪氾區不強制徵收 採協議價購

行政院昨舉行馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報，政務委員陳金德宣布，馬太鞍溪北岸（萬榮區段）用地取得，除第二道防線工程必要用地依法徵收外，其餘洪氾區土地改採協議價購，不做強制徵收，後續將由水利署主責、原民會協助，向地主說明及溝通，取得同意後辦理價購。

松機遷建攻防...沈伯洋稱醫療不急怎會後送？蔣萬安秀數據反擊

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建議題，對於民進黨北市長參選人沈伯洋認為，松機醫療後送難以取代，並且反嗆蔣萬安提到不是每件都急重症，稱不急怎麼會後送？蔣萬安今天則提出實際數據反擊，表示「沈委員應該要了解相關的數據再來評論。」

別管民調數字 北市是藍營唇亡齒寒之戰

台北市長選舉白熱化，最近各式民調陸續出爐，對於藍營來說，無論輸贏，已形同背水一戰，市長蔣萬安的勝負，更與全台藍營選情命運緊扣，畢竟綠營深知，蔣萬安是藍營太陽，若能成功「射日」，藍營不只2026年遭受爆擊，2028年也將暗無天日。

阿拉斯加2030年供氣無空窗 龔明鑫：中東天然氣約到2031年

台灣將向美國採購阿拉斯加天然氣未來20年的30％產量，採購價值700億至800億美元。國民黨立委黃建賓今在立法院會質詢時指出，這筆高達2.5兆元的長約對當前缺電危機毫無幫助，反而形成長達6年的供電的空窗期。經濟部長龔明鑫答詢表示，中東長約到2031年都不會有問題，2031年後才需從阿拉斯加補足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。