陳金德：馬太鞍溪北岸用地取得 洪氾區採協議價購

馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建持續進行，行政院政務委員陳金德指出，為尊重地主及部落意願，馬太鞍溪北岸（萬榮區段）用地取得，除第二道防線工程必要用地依法徵收外，其餘洪氾區土地改採協議價購，不強制徵收。

行政院今天透過新聞稿指出，陳金德昨天主持馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報第10次會議，持續追蹤災後復原重建情形。

陳金德裁示，為尊重地主及部落意願，馬太鞍溪北岸（萬榮區段）用地取得，除第2道防線工程必要用地依法徵收外，其餘洪氾區土地改採協議價購，不做強制徵收，後續將由水利署主責、原民會協助，向地主說明及溝通，取得同意後辦理價購。

對於第29號颱風「薔琵」接近台灣附近海域，陳金德提醒各部會及花蓮縣政府、鄉鎮公所落實防颱整備，確保民眾生命財產安全。

行政院指出，堰塞湖目前維持無蓄水狀態，上游1號防砂壩已完工，2號及3號防砂壩持續施工，另溪邊路線搶災便道已完成11.4公里。陳金德會中要求，應全力克服堅硬岩盤等地形障礙，以明年3月底前貫通全線16公里為目標。

安置與家園復原方面，政院表示，中繼屋及原民區臨時安置處所已全數完成入住。農田復耕部分，土砂淤積50公分以下的農田已完成43公頃復耕，預計年底達到92.6公頃。另外，光復鄉5條雨水下水道幹線已完成清淤，移動式抽水機點交及水門改善也已完成。

至於產業及觀光振興措施，政院指出，經濟部與交通部已於9月下旬辦理「光復超人感恩季」，並推出6條特色體驗遊程，預計11月至12月推動「餐桌上的部落旅行」，同時災損車輛慰助及台糖土地減租優惠措施，將持續至年底。