快訊

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府仍未批准移交

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安指後送並非全是急重症 綠：別站在台北看天下

中央社／ 台北20日電

台北市長蔣萬安拋松機遷建議題，談及醫療後送時稱不是每件都是急重症。民進黨團副幹事長陳培瑜今天說，就是遇到急重症才需要後送，「請蔣萬安不要站在台北看天下」，市長對於自己提出的政策，要先搞清楚相關配套。

媒體報導，蔣萬安昨天接受「少康戰情室」節目專訪，談及松機遷建後，醫療後送如何處理時表示，不是每件都是急重症，透過直升機緊急後送可以解決，桃園、新北相關急重症醫療量能足夠，如果真的必須送台北，桃園機場可透過公路「綠色通道」或高鐵也能解決。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜等人上午舉行輿情回應記者會。陳培瑜說，台灣現行的醫療後送制度，第一步要由離島醫院評估該案例是否能後送，之後再由衛福部審核，確保所有需求能被滿足，才會調派適當的航空器，最後才開啟接駁。

陳培瑜說，對偏鄉、離島居民來說，就是遇到急重症才需要後送，絕對沒有蔣萬安荒謬說法，後送還有分程度、等級。「請蔣萬安不要站在台北看天下」，以為全台醫療資源都跟台北市一樣，忽略其他地方居民需求，非常荒謬。

陳培瑜表示，蔣萬安對於各界所提出的疑問都沒有準備，只說現在就要開始討論。許多金門、馬祖鄉親都懷疑，蔣萬安有沒有到離島看過醫療需求，如果要把人送上高鐵，是否有病床可以橫躺在高鐵上。市長對於自己提出的政策，要先搞清楚相關配套。

莊瑞雄指出，站在花東、離島縣民立場，有飛機到松山機場確實方便，蔣萬安說不是每一件都是重大急症，但對民眾來說，家人一生或許就碰到一次重大疾病需要後送，只因為蔣萬安規劃AI園區，就把救命的資源剝奪，蔣萬安須思考清楚。

另外，立法院16日三讀修正通過老人福利法第22條，老人健保費有條件由中央補助。媒體報導，國民黨團總召傅崐萁等人提出「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案」，增列未滿6歲兒童的健保費，由中央主管機關全額補助。

莊瑞雄說，選舉剩不到40天，開出這樣的支票，要求中央政府買單，太過於草率，立委可以提案，但錢從哪裡來，若提案大幅增加歲出，應先徵詢行政院意見並指明財源，否則又無端形成行政、立法間憲政上權力分立的爭議，引起朝野的對抗、政局動盪。

陳培瑜指出，照國民黨版試算，如果全部由中央買單，若不排富所需經費新台幣79億元，轉嫁給20歲到64歲的人，每人需增加533元；如果排富則是73億元，每人要多花488元，將增加所有民眾、國家財政負擔。

蔣萬安 重症 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

松機遷建 劉世芳：空勤總隊支援北部目前無替代方案

趙少康驚訝「一查才發現蔣市府政績不少」 蔣萬安：歡迎卓榮泰幫宣傳

政院批…遷松機不是看PPT決定的

破圈第一站？今晚上謝震武新聞面對面專訪 蔣萬安：大家拭目以待

相關新聞

不只僑委會連13個月考察資料空白 外交、經濟等5部會也長期交白卷

立法院日前請僑委會報告「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」卻得到空白內容。不過經查，僑委會並非特例，除僑委會之外，包括外交部、經濟部、財政部、數發部，以及金管會所公布的出國考察計畫預算也都是空白。

僅45%台灣人滿意民主現況！國會直播成仇恨誘餌 如何扭轉極化政治？

「民主本來就是妥協的過程。」儘管每天看政治人物吵架、支持者彼此貼標籤，仍有一群人期待不同黨派能達成共識、信任民主的遊戲規則。

馬太鞍溪北岸用地取得 陳金德：洪氾區不強制徵收 採協議價購

行政院昨舉行馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報，政務委員陳金德宣布，馬太鞍溪北岸（萬榮區段）用地取得，除第二道防線工程必要用地依法徵收外，其餘洪氾區土地改採協議價購，不做強制徵收，後續將由水利署主責、原民會協助，向地主說明及溝通，取得同意後辦理價購。

松機遷建攻防...沈伯洋稱醫療不急怎會後送？蔣萬安秀數據反擊

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建議題，對於民進黨北市長參選人沈伯洋認為，松機醫療後送難以取代，並且反嗆蔣萬安提到不是每件都急重症，稱不急怎麼會後送？蔣萬安今天則提出實際數據反擊，表示「沈委員應該要了解相關的數據再來評論。」

別管民調數字 北市是藍營唇亡齒寒之戰

台北市長選舉白熱化，最近各式民調陸續出爐，對於藍營來說，無論輸贏，已形同背水一戰，市長蔣萬安的勝負，更與全台藍營選情命運緊扣，畢竟綠營深知，蔣萬安是藍營太陽，若能成功「射日」，藍營不只2026年遭受爆擊，2028年也將暗無天日。

阿拉斯加2030年供氣無空窗 龔明鑫：中東天然氣約到2031年

台灣將向美國採購阿拉斯加天然氣未來20年的30％產量，採購價值700億至800億美元。國民黨立委黃建賓今在立法院會質詢時指出，這筆高達2.5兆元的長約對當前缺電危機毫無幫助，反而形成長達6年的供電的空窗期。經濟部長龔明鑫答詢表示，中東長約到2031年都不會有問題，2031年後才需從阿拉斯加補足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。