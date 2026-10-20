蔣萬安指後送並非全是急重症 綠：別站在台北看天下

台北市長蔣萬安拋松機遷建議題，談及醫療後送時稱不是每件都是急重症。民進黨團副幹事長陳培瑜今天說，就是遇到急重症才需要後送，「請蔣萬安不要站在台北看天下」，市長對於自己提出的政策，要先搞清楚相關配套。

媒體報導，蔣萬安昨天接受「少康戰情室」節目專訪，談及松機遷建後，醫療後送如何處理時表示，不是每件都是急重症，透過直升機緊急後送可以解決，桃園、新北相關急重症醫療量能足夠，如果真的必須送台北，桃園機場可透過公路「綠色通道」或高鐵也能解決。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜等人上午舉行輿情回應記者會。陳培瑜說，台灣現行的醫療後送制度，第一步要由離島醫院評估該案例是否能後送，之後再由衛福部審核，確保所有需求能被滿足，才會調派適當的航空器，最後才開啟接駁。

陳培瑜說，對偏鄉、離島居民來說，就是遇到急重症才需要後送，絕對沒有蔣萬安荒謬說法，後送還有分程度、等級。「請蔣萬安不要站在台北看天下」，以為全台醫療資源都跟台北市一樣，忽略其他地方居民需求，非常荒謬。

陳培瑜表示，蔣萬安對於各界所提出的疑問都沒有準備，只說現在就要開始討論。許多金門、馬祖鄉親都懷疑，蔣萬安有沒有到離島看過醫療需求，如果要把人送上高鐵，是否有病床可以橫躺在高鐵上。市長對於自己提出的政策，要先搞清楚相關配套。

莊瑞雄指出，站在花東、離島縣民立場，有飛機到松山機場確實方便，蔣萬安說不是每一件都是重大急症，但對民眾來說，家人一生或許就碰到一次重大疾病需要後送，只因為蔣萬安規劃AI園區，就把救命的資源剝奪，蔣萬安須思考清楚。

另外，立法院16日三讀修正通過老人福利法第22條，老人健保費有條件由中央補助。媒體報導，國民黨團總召傅崐萁等人提出「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案」，增列未滿6歲兒童的健保費，由中央主管機關全額補助。

莊瑞雄說，選舉剩不到40天，開出這樣的支票，要求中央政府買單，太過於草率，立委可以提案，但錢從哪裡來，若提案大幅增加歲出，應先徵詢行政院意見並指明財源，否則又無端形成行政、立法間憲政上權力分立的爭議，引起朝野的對抗、政局動盪。

陳培瑜指出，照國民黨版試算，如果全部由中央買單，若不排富所需經費新台幣79億元，轉嫁給20歲到64歲的人，每人需增加533元；如果排富則是73億元，每人要多花488元，將增加所有民眾、國家財政負擔。