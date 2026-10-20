快訊

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府仍未批准移交

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委批廣大興事件後還送艦菲律賓 卓榮泰：不會對我漁民造成傷害

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今率各部會首長赴立法院進行施政報告。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰今率各部會首長赴立法院進行施政報告。圖／聯合報系資料照

海巡署金門艦除役整修後，贈送給菲律賓海上研究與人道救援的公務船，引發討論。國民黨立委蘇清泉今在立法院會質詢時，提及2013年廣大興28號事件，質疑政府偷偷摸摸贈艦。行政院長卓榮泰表示，贈與過程已取得菲方承諾，限定海域、限定對象執行任務，不會對我國漁民造成傷害。

蘇清泉表示，2013年廣大興28號事件，菲律賓公務船對台灣漁船開槍，造成船長死亡，當年包括屏東立委、漁民等都曾前往菲律賓駐台代表處抗議。他質疑，當年的事件很傷屏東小琉球漁民的心，如今卻將船贈送菲律賓，不知道目的是什麼。

卓榮泰答詢，歷史事件給台灣深刻的教訓，如果能促進雙方更多善意交流與合作，對未來避免不必要的誤會、衝突，以及建立正常管道都有幫助。金門艦不僅是與友邦或民主夥伴的重要交流，「更是一個人道」的互相協助。

卓榮泰說，在贈與過程中，已取得菲方承諾，限定海域、限定對象，執行人道及相關任務，「絕對不涉及跟我國相關的海域跟漁民」，不會將台灣漁民當成執法對象。

海委會主委管碧玲表示，廣大興事件是一個悲劇，但菲律賓政府也對肇事者重懲並道歉，事件後雙方簽訂漁業協定，成立技術工作小組，每年輪流舉辦會議，並建立執法避免暴力、緊急通報等共識。

管碧玲表示，簽訂漁業協定後，台灣漁船在海上也曾獲菲律賓海岸防衛隊救援兩次。這次金門艦的協議中，也明定「絕對不可以用來對台灣的漁民執法」，目前海巡署在外館派有聯絡官，零時差與菲律賓官方處理相關事項。

管碧玲指出，這並非第一次透過船舶進行國際合作，台灣歷年也曾捐贈船舶給其他國家，即使馬政府時代也有相關作法。她強調，「海巡一定是做漁民的後盾。」

卓榮泰表示，多年前台灣接受美方或其他國家援助時心存感激，「當今我們有能力的話，我們去協助別人，我們要更有自信。」相關執法已有特定對象、特定海域的限制，「不會對我們漁民造成傷害。」

管碧玲表示，政府會持續做好溝通，「海巡絕對是漁民的後盾，海巡絕對不會做傷害漁民的事」，在海上，海巡就是漁民最重要的保姆。

菲律賓 漁民 卓榮泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

魏國彥／異哉！除役海巡艦艇援菲

我海巡署水砲驅離東沙陸船 陸外交部：這不是外交問題

陸大使發表武力威脅言論 遭菲律賓外交部召見抗議

16艘陸船今「多點齊發侵擾」 海巡署派船艦驅離：予以嚴厲譴責

相關新聞

不只僑委會連13個月考察資料空白 外交、經濟等5部會也長期交白卷

立法院日前請僑委會報告「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」卻得到空白內容。不過經查，僑委會並非特例，除僑委會之外，包括外交部、經濟部、財政部、數發部，以及金管會所公布的出國考察計畫預算也都是空白。

僅45%台灣人滿意民主現況！國會直播成仇恨誘餌 如何扭轉極化政治？

「民主本來就是妥協的過程。」儘管每天看政治人物吵架、支持者彼此貼標籤，仍有一群人期待不同黨派能達成共識、信任民主的遊戲規則。

馬太鞍溪北岸用地取得 陳金德：洪氾區不強制徵收 採協議價購

行政院昨舉行馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報，政務委員陳金德宣布，馬太鞍溪北岸（萬榮區段）用地取得，除第二道防線工程必要用地依法徵收外，其餘洪氾區土地改採協議價購，不做強制徵收，後續將由水利署主責、原民會協助，向地主說明及溝通，取得同意後辦理價購。

松機遷建攻防...沈伯洋稱醫療不急怎會後送？蔣萬安秀數據反擊

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建議題，對於民進黨北市長參選人沈伯洋認為，松機醫療後送難以取代，並且反嗆蔣萬安提到不是每件都急重症，稱不急怎麼會後送？蔣萬安今天則提出實際數據反擊，表示「沈委員應該要了解相關的數據再來評論。」

別管民調數字 北市是藍營唇亡齒寒之戰

台北市長選舉白熱化，最近各式民調陸續出爐，對於藍營來說，無論輸贏，已形同背水一戰，市長蔣萬安的勝負，更與全台藍營選情命運緊扣，畢竟綠營深知，蔣萬安是藍營太陽，若能成功「射日」，藍營不只2026年遭受爆擊，2028年也將暗無天日。

阿拉斯加2030年供氣無空窗 龔明鑫：中東天然氣約到2031年

台灣將向美國採購阿拉斯加天然氣未來20年的30％產量，採購價值700億至800億美元。國民黨立委黃建賓今在立法院會質詢時指出，這筆高達2.5兆元的長約對當前缺電危機毫無幫助，反而形成長達6年的供電的空窗期。經濟部長龔明鑫答詢表示，中東長約到2031年都不會有問題，2031年後才需從阿拉斯加補足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。