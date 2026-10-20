藍委批廣大興事件後還送艦菲律賓 卓榮泰：不會對我漁民造成傷害

海巡署金門艦除役整修後，贈送給菲律賓海上研究與人道救援的公務船，引發討論。國民黨立委蘇清泉今在立法院會質詢時，提及2013年廣大興28號事件，質疑政府偷偷摸摸贈艦。行政院長卓榮泰表示，贈與過程已取得菲方承諾，限定海域、限定對象執行任務，不會對我國漁民造成傷害。

蘇清泉表示，2013年廣大興28號事件，菲律賓公務船對台灣漁船開槍，造成船長死亡，當年包括屏東立委、漁民等都曾前往菲律賓駐台代表處抗議。他質疑，當年的事件很傷屏東小琉球漁民的心，如今卻將船贈送菲律賓，不知道目的是什麼。

卓榮泰答詢，歷史事件給台灣深刻的教訓，如果能促進雙方更多善意交流與合作，對未來避免不必要的誤會、衝突，以及建立正常管道都有幫助。金門艦不僅是與友邦或民主夥伴的重要交流，「更是一個人道」的互相協助。

卓榮泰說，在贈與過程中，已取得菲方承諾，限定海域、限定對象，執行人道及相關任務，「絕對不涉及跟我國相關的海域跟漁民」，不會將台灣漁民當成執法對象。

海委會主委管碧玲表示，廣大興事件是一個悲劇，但菲律賓政府也對肇事者重懲並道歉，事件後雙方簽訂漁業協定，成立技術工作小組，每年輪流舉辦會議，並建立執法避免暴力、緊急通報等共識。

管碧玲表示，簽訂漁業協定後，台灣漁船在海上也曾獲菲律賓海岸防衛隊救援兩次。這次金門艦的協議中，也明定「絕對不可以用來對台灣的漁民執法」，目前海巡署在外館派有聯絡官，零時差與菲律賓官方處理相關事項。

管碧玲指出，這並非第一次透過船舶進行國際合作，台灣歷年也曾捐贈船舶給其他國家，即使馬政府時代也有相關作法。她強調，「海巡一定是做漁民的後盾。」

卓榮泰表示，多年前台灣接受美方或其他國家援助時心存感激，「當今我們有能力的話，我們去協助別人，我們要更有自信。」相關執法已有特定對象、特定海域的限制，「不會對我們漁民造成傷害。」

管碧玲表示，政府會持續做好溝通，「海巡絕對是漁民的後盾，海巡絕對不會做傷害漁民的事」，在海上，海巡就是漁民最重要的保姆。