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卓榮泰：老福法修法缺失大 請立院思考如何補救

中央社／ 台北20日電

立法院會16日三讀修正通過老人福利法，行政院長卓榮泰今天表示，這次修法有缺憾，立院增加政府歲出，若未做好財務結構分析計算，會偏頗、會失衡、會失去對一部分人應有的協助照顧，這個案子缺失大，請立院思考如何執行、補救。

立法院會16日三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。

卓榮泰上午率行政院各部會首長赴立法院施政報告並備質詢。民進黨立委伍麗華質詢時表示．近3年來，立法院很多修法都沒有經過充分討論，而是透過逕付二讀，一再的修正動議、再修正動議，當立法院通過的是這種再、再、再修正動議的案子時，往往會有很多疏漏。

伍麗華說，老人福利法修法被在野黨刪除的「部分負擔費用」及「保險給付未涵蓋之醫療費用」的補助規定，由誰來接住。

衛福部長石崇良表示，還是要回到健保精神來討論，就是要量能負擔、互助互利。以這次修法來說，針對65歲以上、所得稅率20%以下的族群，大概有30%還是有工作能力，以第一類、第二類、第三類工作者身分投保，再加上所得稅率用20%計算，估計就佔了80%。

卓榮泰指出，他深知民意代表為自己的選民、為國人爭取更好權益。不過，經過這次修法，會讓中低收入戶以及福利對象，失去原來除了健保費之外，其他應該有的補助，這次修法是有缺憾的。

卓榮泰表示，他希望立委在爭取選民或國人福利時，要兼顧國家財政，要讓健保能夠永續經營。所以，無論如何，增加政府歲出時，務必請立法院要跟行政院徵詢，好好的做財務結構的分析計算。

卓榮泰說，以這次修法，會偏頗、會失衡、會失去對一部分人應該有的協助照顧，這個案子缺失這麼大，請立法院思考如何執行、補救。

卓榮泰 修法 老人福利法

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