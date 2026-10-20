邱垂正：中共介選已赤裸裸進行 籲全民共同反介選

年底九合一選舉將至，陸委會主委邱垂正今天表示，中共對台介選已經赤裸裸地進行，包括跨境鎮壓及認知作戰，尤其選舉末期可能透過混淆視聽、錯誤引導，影響選民判斷及投票行為，呼籲政府與全民共同反介選，維護公平公正的選舉環境。

立法院會今天繼續進行總質詢，邱垂正上午在立法院會前受訪表示，中共介選已不是「會不會發生」的問題，而是已經在進行。面對境外勢力介入，政府與人民都應共同努力，維護正常、健康的自由民主生活方式。

邱垂正指出，中國透過跨境鎮壓、鋪天蓋地的認知作戰，都是非常明顯的跡象，尤其到選舉末期的時候，可能對選民在認知上有混淆以及錯誤引導，影響大家的投票行為，這需要政府與人民共同維護，降低境外認知作戰以及對選舉結果可能產生影響。

邱垂正說，台灣每年都面臨相關考驗，需要政府與全民共同努力，捍衛自由民主的憲政秩序與生活方式。