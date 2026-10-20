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影／藍營指「教師荒」屬中央權責 批沈伯洋不要打臉賴政府

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「教師荒中央束手無策？沈伯洋為何不問教育部長！」記者會。抨擊民進黨立委沈伯洋，身為中央立法委員，卻將全國性的教育與師資問題推給地方政府，根本是「發言失格、推卸責任」。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「教師荒中央束手無策？沈伯洋為何不問教育部長！」記者會。抨擊民進黨立委沈伯洋，身為中央立法委員，卻將全國性的教育與師資問題推給地方政府，根本是「發言失格、推卸責任」。記者杜建重／攝影

國民黨立院黨團今天上午舉行「教師荒中央束手無策？沈伯洋為何不問教育部長！」記者會。國民黨團書記長許宇甄於會中抨擊民進黨立委沈伯洋，針對其擬辦理「市長，我不想幹了」肥皂箱活動聽取基層壓力一事，直言沈身為中央立法委員，卻將全國性的教育與師資問題推給地方政府，根本是「發言失格、推卸責任」。

許宇甄表示，《教師法》第二條明文規定教師的主管機關在教育部，屬於中央權責。現今教師人力嚴重不足、行政負擔沉重，絕非台北市單一地方政府的獨有現象，而是嚴重的全國性警訊。許宇甄指出，據統計，今年8月底全國公立國中小正式教師開缺高達6464名，但實際僅錄取5676名，尚有600多名缺額需靠代理教師代聘。強調這反映出全台跨縣市師資供需已面臨崩盤。而造成全台「教育荒」與基層教師巨大壓力的主因，正是中央政府政策失當所造成的「五大地獄」，這「五大地獄」就是行政負擔過重、校園申訴濫用、親師衝突加劇、薪資待遇停滯和代理制度失衡。

許宇甄批評，沈伯洋擔任立委兩年以來，不僅從未提出過任何具體的教育方案或法案，反而提出缺乏資源配套的「雙導師制」惡搞第一線教師。過去民進黨政府與立法院多數霸凌教師時，沈伯洋忙於運作黑熊學院，如今面臨選舉，才跑來台北市辦理肥皂箱活動作秀。身為執政黨的不分區立委，不去監督賴清德政府、不去監督行政院長卓榮泰，也不去質詢教育部長鄭英耀，反而跨界跑來找台北市長算帳，這不是推卸責任，什麼才是推卸責任？

許宇甄質疑，民進黨執政十年，從高等教育到幼兒園教育體系慘遭糟蹋，最該給予第一線教師正面回應與說法的，正是賴清德、卓榮泰以及教育部長鄭英耀。許宇甄呼籲沈伯洋「不要再打臉賴清德、卓榮泰與鄭英耀」，若真正心繫第一線教師權益，應發揮立委職權要求教育部盡快提出解方，而非只會舉辦活動叫老師「不要幹了」。

國民黨立院黨團上午舉行記者會，書記長許宇甄（中）呼籲沈伯洋若真正心繫教師權益，應發揮立委職權要求教育部盡快提出解方，而非只會舉辦活動叫老師「不要幹了」。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團上午舉行記者會，書記長許宇甄（中）呼籲沈伯洋若真正心繫教師權益，應發揮立委職權要求教育部盡快提出解方，而非只會舉辦活動叫老師「不要幹了」。記者杜建重／攝影

藍營 沈伯洋 教師荒 許宇甄 教師 國民黨團

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