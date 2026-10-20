國安官員：中國AI介選升級 分眾操作激化對立

九合一選舉11月28日舉行，國安人士示警，今年可以稱為「AI統戰」，中國運作AI人工智慧，大量製造虛假帳號，並精準分析分眾群體，客製化投放訊息傳播，藉此激化陣營內部矛盾與社會對立等效果。

國安人士近期在一場內部簡報會議指出，中共近期針對台灣選舉所進行的訊息操弄，符合先前外媒所揭露的中科天璣（GoLaxy）公司外流文件，顯示中方有系統的收集台灣帳號與戶籍資料，並運用人工智慧系統將台灣人分成頑固派、友好派、搖擺派、客觀派，再針對這4類群體，所編織成的宣傳或是攻擊敘事，進行精準的受眾分群（Audience Segmentation）操作。

國安人士指出，透過人工智慧可以快速創設新的帳號與平台，例如創設平常在講養生議題的平台，但時間一到就會從養生議題，轉為「衛福部平常沒有在關心你」的內容，而平時會針對各平台進行監測和預測。

至於近期對台訊息操作的4個特徵，國安人士分析，第1是量身打造敘事，利用受眾分群，進行客製化的訊息投放；第2是個人化與同溫層滲透，擬真的假帳號平時表現出與目標受眾相同的立場與喜好，但在特定事件中會發表極端言論，藉此激化陣營內部矛盾與社會對立。

國安人士說，第3是降低政治參與意願，針對不同立場的支持者，透過塑造「候選人不行」或「努力也無用」的敘事，降低其心理支持與投票意願；第4是造假挑動民生與社會爭議，製造與民生議題相關的假訊息，例如宣稱特定政黨候選人上任後將「開放大量爭議藥物」或「放寬夜間八大行業活動」，藉此引發家長與社會大眾的情緒焦慮與反彈。

國安人士提到，從社群平台Threads可以發現，許多帳號看似是台灣人，但進一步查詢就會發現註冊的電話號碼並不是台灣的電話，而是其他國家，而透過大數據分析、AI生成假人設與自動化養帳號的認知作戰手法正變得日益精密，需要持續進行監測與應對。