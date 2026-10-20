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颱風夜停班課時兼差搶修基本設施無加給 卓榮泰要求檢討
強颱薔琵來勢洶洶，民進黨立委林俊憲今在立院質詢時指出，台電等一線人員颱風夜冒險搶修，卻可能因停班停課宣布時間而拿不到相關加給。行政院長卓榮泰表示，現行制度「有極大必須要檢討改進的地方」，將要求人事總處與各部會協調，以實際出勤時間及工作內容計算合理加班待遇。
林俊憲指出，現行規定若晚間10時以前宣布隔日停班停課，停班課時間從當晚12時開始；若晚上10時後才宣布，則要到隔日上午8時才開始計算。但台電、台水、中華電信等第一線人員可能半夜就要出勤，「其實最危險通常都是夜班」，在摸黑、風雨交加中工作，卻可能沒有相關加給。
林俊憲表示，過去10年共有21次在晚上10時以後才宣布停班停課，依照現行規定，要到隔日上午8時才開始計算；但半夜宣布時，許多第一線人員可能已開始外出巡線。他認為，「這樣對這些辛苦的人員非常不公平。」
卓榮泰表示，現在很多地方縣市會在晚間8時宣布停班停課，但有的縣市為更正確掌握狀況，或突然發生大雨，會延誤宣布時間，「這也是難免的事情」。他認為，人事總處應與各部會，特別是國營事業相關部會達成共識，「要以實際出勤狀況來計算我們給予的合理的加班待遇。」
林俊憲表示，其實應該就該以什麼時候宣布停班課，即使即刻開始，就實際出勤的時間來計算。人事總處回應，會再來討論。
卓榮泰也補充，「這不應該，應該及早來做檢討改進」，並表示將馬上要求人事總處與各部會達成一致，「用實際出的時間、工作的內容，來計算他應該有的合理加班的待遇。」
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