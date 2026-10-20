快訊

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

扶婦挨告11萬和解！退休教授為法官說話 律師心酸：善良必須循環

烏克蘭防空告急！愛國者攔截彈見底 川普政府仍未批准移交

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風夜停班課時兼差搶修基本設施無加給 卓榮泰要求檢討

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今率各部會赴立法院會備詢。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰今率各部會赴立法院會備詢。圖／聯合報系資料照

強颱薔琵來勢洶洶，民進黨立委林俊憲今在立院質詢時指出，台電等一線人員颱風夜冒險搶修，卻可能因停班停課宣布時間而拿不到相關加給。行政院長卓榮泰表示，現行制度「有極大必須要檢討改進的地方」，將要求人事總處與各部會協調，以實際出勤時間及工作內容計算合理加班待遇。

林俊憲指出，現行規定若晚間10時以前宣布隔日停班停課，停班課時間從當晚12時開始；若晚上10時後才宣布，則要到隔日上午8時才開始計算。但台電、台水、中華電信等第一線人員可能半夜就要出勤，「其實最危險通常都是夜班」，在摸黑、風雨交加中工作，卻可能沒有相關加給。

林俊憲表示，過去10年共有21次在晚上10時以後才宣布停班停課，依照現行規定，要到隔日上午8時才開始計算；但半夜宣布時，許多第一線人員可能已開始外出巡線。他認為，「這樣對這些辛苦的人員非常不公平。」

卓榮泰表示，現在很多地方縣市會在晚間8時宣布停班停課，但有的縣市為更正確掌握狀況，或突然發生大雨，會延誤宣布時間，「這也是難免的事情」。他認為，人事總處應與各部會，特別是國營事業相關部會達成共識，「要以實際出勤狀況來計算我們給予的合理的加班待遇。」

林俊憲表示，其實應該就該以什麼時候宣布停班課，即使即刻開始，就實際出勤的時間來計算。人事總處回應，會再來討論。

卓榮泰也補充，「這不應該，應該及早來做檢討改進」，並表示將馬上要求人事總處與各部會達成一致，「用實際出的時間、工作的內容，來計算他應該有的合理加班的待遇。」

停班 卓榮泰 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

氣象署估強颱薔琵從台灣東部海面北上機率高 最快周四發海警

薔琵將迎第2次強度巔峰 氣象署公布最新颱風路徑

陸社保欠繳處罰新制將上路 資誠籲台商盤點三大風險

【重磅快評】卓榮泰是賴清德2028助力或在野的彈藥兵？

相關新聞

不只僑委會連13個月考察資料空白 外交、經濟等5部會也長期交白卷

立法院日前請僑委會報告「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」卻得到空白內容。不過經查，僑委會並非特例，除僑委會之外，包括外交部、經濟部、財政部、數發部，以及金管會所公布的出國考察計畫預算也都是空白。

僅45%台灣人滿意民主現況！國會直播成仇恨誘餌 如何扭轉極化政治？

「民主本來就是妥協的過程。」儘管每天看政治人物吵架、支持者彼此貼標籤，仍有一群人期待不同黨派能達成共識、信任民主的遊戲規則。

馬太鞍溪北岸用地取得 陳金德：洪氾區不強制徵收 採協議價購

行政院昨舉行馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報，政務委員陳金德宣布，馬太鞍溪北岸（萬榮區段）用地取得，除第二道防線工程必要用地依法徵收外，其餘洪氾區土地改採協議價購，不做強制徵收，後續將由水利署主責、原民會協助，向地主說明及溝通，取得同意後辦理價購。

松機遷建攻防...沈伯洋稱醫療不急怎會後送？蔣萬安秀數據反擊

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建議題，對於民進黨北市長參選人沈伯洋認為，松機醫療後送難以取代，並且反嗆蔣萬安提到不是每件都急重症，稱不急怎麼會後送？蔣萬安今天則提出實際數據反擊，表示「沈委員應該要了解相關的數據再來評論。」

別管民調數字 北市是藍營唇亡齒寒之戰

台北市長選舉白熱化，最近各式民調陸續出爐，對於藍營來說，無論輸贏，已形同背水一戰，市長蔣萬安的勝負，更與全台藍營選情命運緊扣，畢竟綠營深知，蔣萬安是藍營太陽，若能成功「射日」，藍營不只2026年遭受爆擊，2028年也將暗無天日。

阿拉斯加2030年供氣無空窗 龔明鑫：中東天然氣約到2031年

台灣將向美國採購阿拉斯加天然氣未來20年的30％產量，採購價值700億至800億美元。國民黨立委黃建賓今在立法院會質詢時指出，這筆高達2.5兆元的長約對當前缺電危機毫無幫助，反而形成長達6年的供電的空窗期。經濟部長龔明鑫答詢表示，中東長約到2031年都不會有問題，2031年後才需從阿拉斯加補足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。