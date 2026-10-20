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松機遷建 劉世芳：空勤總隊支援北部目前無替代方案
台北市長蔣萬安拋松機遷建，內政部長劉世芳今天表示，內政部空勤總隊在松山機場的主要任務就是支援北部縣市，且行政院也已編列預算進行設施更新，松機遷建應審慎評估，要了解一下北部各縣市處理空勤總隊的救援救難設施，目前並沒有第二種替代方案。
媒體報導，蔣萬安在昨天播出的政論節目「少康戰情室」訪談時，再度談及松機遷建議題表示，緊急醫療後送仍可保留直升機後送機制，桃園、新北也有足夠急重症醫療量能，如須送往台北，也可在抵達桃機後，透過公路「綠色通道」或高鐵接續後送。
立法院會今天繼續進行施政總質詢，內政部長劉世芳在列席前受訪表示，內政部空勤總隊在松山機場的主要任務就是支援北部縣市，包括馬祖等離島救援，同時行政院已經編列新台幣35億元，給空勤總隊進行設施設備更新。
劉世芳指出，如果松機遷移，對於空勤總隊的救難救援設施當然會有影響，她認為應審慎評估，也要了解北部各縣市處理空勤總隊的救援救難設施，目前為止並沒有第二種替代方案。
另外，對於蔣萬安提到的公路「綠色通道」，交通部長陳世凱表示，不太曉得蔣萬安所說的綠色通道是什麼，他覺得這是非常專業的議題，還是建議蔣萬安跟各部會就專業部分好好的談一下。
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