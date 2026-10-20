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中國威權擴張 吳釗燮籲友盟建立共同作戰圖像預測風險

中央社／ 台北20日電

國安會秘書長吳釗燮今天表示，面對中國脅迫與威權擴張，台灣已降低對中依賴且經濟健全，各方應對中國動機、決策及內外部行為模式建立「共同作戰圖像」（COP），以預測風險、制定更有效應對措施，捍衛台海與印太和平。

大陸委員會、國防安全研究院、國家科學及技術委員會，上午舉行「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會；國安會秘書長吳釗燮、國防院董事長霍守業應邀致詞，印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）發表專題演說。

吳釗燮表示，台灣是自由民主的社會，中國是極權政治，並限制資訊自由流動、壓制異議，且沒有自由選舉卻不斷試圖形塑他國的選擇並操控資源。對於像台灣這樣的民主國家來說，面臨中國認知戰、法律戰、網路攻擊與情報戰等脅迫確實非常不幸，但也因此比多數國家更能深刻理解威脅所在。

吳釗燮提到，中國的國內外投資下降、房地產崩盤、整體債務水平增加、國內消費與消費者信心處於低迷狀態、青年失業率高且整體經濟成長停滯，中國也將內部經濟問題「轉移」給其他國家；而台灣自2016年起，便採取行動降低對中依賴，因此目前受中國影響較小，相反的，台灣經濟情況相當健康，去年經濟成長率為8.6%，今年預計上看11%。

吳釗燮說，中國的威脅與擴張是一大隱憂，中國在過去15年來，持續在印太區域擴展勢力，嚴重影響第一島鏈民主國家，且中國總將問題歸咎他人，例如指控日本侵犯其主權，也無視中華人民共和國從未統治過中華民國的事實。

吳釗燮表示，總統賴清德在國慶演說提到，台灣致力於安全但不是放棄與中國對話。然而，有意義的對話須建立在相互尊重、平等與尊嚴的基礎上，而不是脅迫或恐嚇。因此台灣同樣致力於與志同道合的夥伴合作，管理中國帶來的風險，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛台灣海峽及整個印太地區的和平與穩定，台灣也準備好貢獻經驗，與分享對自由、民主與和平承諾的夥伴共同努力。

吳釗燮強調，為維護台海及印太地區和平與穩定，應對中國動機、決策、內外部的行為模式，建立「共同作戰圖像」（Common Operational Picture，COP）是必要的。有了共同作戰圖像，將能更好的理解所面臨的挑戰並預測風險、制定更有效的應對措施，以保護共享的價值與利益。

霍守業致詞提到，當前印太區域正處於地緣政治趨向複雜的關鍵時刻，中國透過國際影響力作戰、灰色地帶活動、經濟脅迫及軍事擴張，已改變既有軍事平衡，對國際和平帶來前所未有的挑戰，盼藉此論壇增進對話與溝通、凝聚對中國策略的多元視角共識，及整合各國應對手段，共同維護以規則為基礎的國際秩序，為區域長遠和平與繁榮貢獻心力。

他強調，「擅戰者擅於止戰」，面對威權擴張絕不能抱持天真幻想。唯有落實全社會防衛韌性，讓每個組織、民眾做好充分準備，並在堅實國防戰力支持下使國軍保持常態備戰，才能建立實質嚇阻、切實維護和平。

威權 吳釗燮 圖像

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