強颱薔琵逼近會不會放颱風假？陳其邁關麥後開玩笑：要問蔣萬安

強颱薔琵逼近台灣，最快可能明天會發布海上颱風警報，高雄8月剛遭遇豪雨侵襲，針對颱風來襲，市長陳其邁下令水利局確保滯洪池、抽水站及抽水機具運作正常。至於會不會放颱風假？他私下開玩笑說，可能要問台北市長蔣萬安。

高市府今天開市政會議，針對颱風整備議題，陳其邁表示，目前薔琵颱風各國的預測路徑偏北，對南台灣影響應該會以雨量為主，他已經下令水利局檢查滯洪池、抽水站，並確保抽水機具運作正常，易淹水地區也必須加強河道的相關清淤工作。

山區土石流潛勢區域、易崩塌等高風險區域部分，陳其邁要求民政局確保疏散人口，並針對避難安置所的糧食、水或水電等工作預做安排，道路工程也必須做好準備。

陳其邁說，這次颱風風力可能會比較強，漁港防災準備及通知海上漁民防風等措施都必須一一落實。此外，高雄數月前有一些低窪地區積淹水，會加強盤點移動抽水機等相關機具部署及準備，防止再度積淹水。

媒體追問，高雄有沒有可能放颱風假？陳其邁表示，有關颱風假，他會做最壞的劇本想定並做最好的準備，還是要依據中央氣象署的氣象發布資料跟整體颱風狀況來判斷。在媒體聯訪結束，離開麥克風之後，陳其邁開玩笑加一句「這可能要問蔣萬安」。