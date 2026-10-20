不只僑委會連13個月考察資料空白 外交、經濟等5部會也長期交白卷

立法院日前請僑委會報告「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」卻得到空白內容。不過經查，僑委會並非特例，除僑委會之外，包括外交部、經濟部、財政部、數發部，以及金管會所公布的出國考察計畫預算也都是空白。

立院國防外交委員會日前邀請僑委會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，並審查僑委會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。不過，僑委會給立法院的執行情形表僅有一頁。

僑委會又以因公出國預算類別分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，指歷年均未編列「考察」類別的出國預算，亦無考察案件，就立院所詢問預算執行情況給予空白。

而僑委會依照立法院114年2月19日決議，參照預算法第62條之1要求揭露政策宣導預算執行情形，按月公開出國考察費用明細，不過經查，僑委會自去年9月開始揭露相關資訊，卻連續13個月在「出國考察專區」都給出「無」出國考察，資料顯示空白。

而僑委會並非唯一的案例，包括外交部、經濟部、財政部、數發部，以及金管會所公布的出國考察計畫預算也都是空白。

以外交部為例，外交部在「因公派員出國考察費用執行情形」的網頁上，從去年7月開始均顯示「查無相關資料」；外交部領事事務局也顯示「無資料」。此外，經濟部揭露去年9月至今年8月的「因公派員出國考察費用執行情形」，也皆顯示「本月無因公派員出國考察案件」或「本月無資料」。

在數發部的部分，從去年7月至今年7月的13筆「出國考察費用」資料中，出國考察也皆顯示「無」。