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卓榮泰：老福法修法限縮健保費以外補助項目 修法有缺憾

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）前往立法院備詢，衛福部長石崇良（左）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（右）前往立法院備詢，衛福部長石崇良（左）列席說明。記者曾學仁／攝影

立法院日前三讀修正「老人福利法」第22條，65歲以上、所得稅率20％以下長者健保費由中央補助。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢時表示，此次修法會讓中低收入以及家庭總收入平均未達最低生活費1.5至2.5倍的長者，失去原本除健保費以外的補助，修法是有缺憾的。

民進黨立委伍麗華質詢指出，無力負擔者的權益本來是政府來協助，包括健保費中央全額補助，另也負擔健保外涵蓋的醫療費用，但經過此次修法這兩個部分都沒有了，想請教部長，如果這樣的法案修正通過了，原本兩項醫療費用由誰來接住？

衛福部長石崇良答詢表示，此次修法有兩個地方具有爭議：首先，老人福利法第22條的補助對象是「無能力負擔者」，包含低收入、中低收入，以及家庭總收入平均未達最低生活費1.5至2.5倍；補助類目除健保費外，也有部分負擔健保沒有給付的必要醫療項目，此次修法是在對象上限縮刪除了「最低生活費在1.5倍到2.5倍之間」部分，項目上也減少了「健保部分負擔費用」以及「健保未涵蓋醫療費用」。

伍麗華接著質詢指出，希望政府要能夠確保接住這些人該有的權益。此次修法針對 65歲以上、所得稅率20%以下的族群，分析發現65歲以上大概有30%的老人還是有工作能力，並以第一、二、三類的工作身份在投保，並不是全部依附，所得稅率也高於20％，這些人全都接得住？石崇良答詢，沒有辦法接住。

卓榮泰補充，在老人福利法中，政府原本對於低收、中低收以及家庭總收入平均未達最低生活費1.5至2.5倍，都有相關的配套並且很完整，現在對於70歲以上的中低收的長者們也都全額補助。此次修法會讓中低收以及福利對象失去了原本除了健保費之外的補助，修法是有缺憾的。

卓榮泰指出，希望委員在面對爭取選民或國人福利時要兼顧國家財政，讓健保能夠經營，所以無論如何增加政府歲出時，務必請立法院要跟行政院徵詢，做財務結構的分析計算。

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