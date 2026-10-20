外交部：暫不提升義法旅遊警示 如有需要隨時調整

法國上週末抗議活動商店遭洗劫、數千人遭逮，歐洲多國政府針對當地治安狀況發出警告。外交部今天表示，評估情勢未危急到要提升旅遊警示，會密切觀察，如有需要將隨時調整。

路透社報導，法國各地民眾因物價高漲，以及公共服務縮減而舉行示威，10月17日進一步演變為暴動，暴力團體與警方爆發衝突，一座市政廳遭人縱火。針對這些情況，歐洲多國外交部已發布最新旅遊警示。

對於當地情況，外交部次長陳明祺今天出席立法院施政總質詢前接受媒體聯訪表示，外交部密切關注歐洲，尤其法國、義大利狀況，這些都是國人常去旅遊的景點，目前透過駐巴黎、米蘭代表處了解，當地國人、旅客都還沒有遭遇問題。

台灣是否跟進提升旅遊警示，陳明祺說，目前從整體狀況評估，尚未覺得情勢危急到須提升旅遊警示，但是會密切觀察情況發展，當地駐館隨時會與僑民、留學生、旅客與當地政府保持密切聯繫；如有需要，會隨時調整旅遊警示。

陳明祺也提醒，呼籲在當地的國人注意駐館緊急通聯電話，如有需要，駐館都會隨時提供協助。

根據外交部公告，目前法國與義大利旅遊警示分級，皆為第一級：灰色提醒。