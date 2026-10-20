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卓榮泰：老福法修法有缺憾 盼立院思考補救

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）前往立法院備詢，衛福部長石崇良（左）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（右）前往立法院備詢，衛福部長石崇良（左）列席說明。記者曾學仁／攝影

有關上周老福法修法三讀，行政院長卓榮泰表示，此次修法後，會讓中低收及最低生活費的補助對象，失去了原來的健保費補助和其他應該有的一些補助，因此修法是有缺憾的。希望立委在爭取國人福利時，要兼顧到國家財政，並請立院思考，該案缺失這麼大，如何執行補救。

卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

衛福部長石崇良說明，此次修法有二項爭議。第一，原老福法22條的補助對象是「無能力負擔者」，包含低收入戶、中低收入戶，及該地區最低生活費1.5倍至2.5倍家戶，這三類長者由政府補助健保費、部分負擔及健保沒有給付的必要醫療項目。修法後，這三類遭刪除。

石崇良指出，回到健保精神，也就是量能負擔。第二項爭議，關於世代互助互利及世代正義。此次修法補助全國65歲以上，所得稅率20%以下的族群約占八成三；但65歲以上長者，其實30%具有工作能力，並以第一類、第二類、第三類工作者的身分在投保，並非全部都是依附者。

石崇良表示，除了老福法之外，還有社救法，不過社救法的補助對象，只到低收跟中低收入戶的老人，因此修法後，其他有需要的弱勢戶反而沒辦法被接住。

卓榮泰表示，在《老福法》當中，原本對於低收、中低收，及最低生活費的補助對象，都有完整的相關配套；現行對於70歲以上的中低收長輩，已是全額補助。修法後，會讓中低收及最低生活費的補助對象，失去了原來的健保費補助和其他應該有的一些補助。因此修法是有缺憾的。

卓榮泰呼籲，希望立委在爭取選民、國人福利的時候，要兼顧到國家財政。健保如果倒了，對誰有好處？對任何人都沒有好處，應讓健保能永續經營。無論如何，增加政府歲出的時候，務必請立法院要跟行政院來徵詢，好好做財務結構的整個分析計算。

卓榮泰認為，像這樣子的修法，會偏頗、會失衡、會失去對一部分人應該有的協助照顧，就失去了從「健保、到老福法、到社救法」的完整配套措施，難以面對這些損失對國人造成的影響。請立法院要思考，該案缺失這麼大，如何來執行補救。

卓榮泰 修法 石崇良

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