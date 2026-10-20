批衛福部拿14萬老人製造恐慌 國民黨：長者健保免費是落實平等權

衛福部社家署長周道君稱「老人福利法」第22條修法恐影響近14萬名弱勢長者醫療補助。國民黨文傳會主委陳以信今批評，「社會救助法」第18條明明仍有低收入戶醫療補助規定，第20條也有相關授權，「老人福利法」第12條對中低收入老人生活津貼的保障更是原封不動；周道君為何不先說明現有法律保障，反而急著警告老人補助可能中斷？衛福部究竟是在照顧老人，還是在嚇唬老人？

陳以信指出，全國已有多數縣市實施老人健保費補助，卻因地方財政不同，造成長者福利一國多制；國民黨修法改由中央統一補助，就是要打破地域差距，落實「老吾老以及人之老」的長者平等權，難道老人福利還要看戶籍？住不同縣市的老人，就該有不同待遇？ 國民黨是要增加長者福利，絕不是減少弱勢保障。

陳以信表示，「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」本來就是中央主管機關自己制定的，母法修正後，衛福部就應主動盤點現有法源，依法修正辦法，授權不足的部分立即補正，確保補助不中斷。自己的辦法自己不修，有法源不適用，有問題不解決，卻把責任推給立法院；如果行政機關拒絕履行現有法定補助義務，導致老人權益受損，才真正涉及違法行政與行政失職。

陳以信批評，周道君與其拿14萬名弱勢長者製造恐慌，不如清楚交代究竟多少人會實際失去補助、哪些項目沒有其他法源，立即提出解決方案，老人要的是保障，不是恐嚇，衛福部要做的是修辦法，不是嚇老人。