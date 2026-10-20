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法國暴動未提高旅遊警示 外交部：不認為情勢已到要升級

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部次長陳明祺。聯合報系資料照
外交部次長陳明祺。聯合報系資料照

法國發生大規模陳抗活動，歐洲多國政府已經發布旅遊警示。不過，外交部領務局的「國外旅遊警示分級表」，法國目前仍與美、日等國同屬「第一級：灰色提醒」；外交部次長陳明祺表示，尚未得知有國人遭遇到狀況，也不認為情勢已經危及到要提升旅遊警示。

陳明祺表示，外交部會保持密切觀察，隨時有需要，將針對旅遊警示做相應的調整。

法國各地民眾因物價高漲，以及公共服務縮減而舉行示威，近日進一步演變成暴動，與警方爆發衝突，已有數千人遭逮捕，商店也遭洗劫；另外，義大利米蘭也連續爆發街頭洗劫與嚴重警民衝突，抗議教育資源不足、生活成本過高，要求政府降低國防支出並增加教育預算。

歐洲多國外交部已發布最新旅遊警示，建議前往法國的公民，應避開人潮聚集處並提高警覺，同時警告當地治安狀況轉趨惡化，不過我國尚未做出調整。

陳明祺指出，法國、義大利等國都是國人常去旅遊的景點，並表示，外交部目前掌握到的情況是，包括我國的旅客、留學生等，都還沒有遭遇到狀況。陳明祺呼籲國人若遭遇緊急狀況，隨時與我國駐外館處聯繫。

陳明祺說，外交部目前的旅遊警示還是維持現行狀況，但隨著情勢有變化，也會做出相應調整；陳明祺說明，外交部現在不認為情勢已經危急到要給國人提高旅遊警示，不過駐外館處會隨時與當地政府、僑民、留學生保持密切聯繫。

法國上週末抗議物價高漲的示威活動演變成近年來最嚴重的街頭暴力衝突。（新華社）
法國上週末抗議物價高漲的示威活動演變成近年來最嚴重的街頭暴力衝突。（新華社）

外交部 法國 旅遊警示

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