法國暴動未提高旅遊警示 外交部：不認為情勢已到要升級

法國發生大規模陳抗活動，歐洲多國政府已經發布旅遊警示。不過，外交部領務局的「國外旅遊警示分級表」，法國目前仍與美、日等國同屬「第一級：灰色提醒」；外交部次長陳明祺表示，尚未得知有國人遭遇到狀況，也不認為情勢已經危及到要提升旅遊警示。

陳明祺表示，外交部會保持密切觀察，隨時有需要，將針對旅遊警示做相應的調整。

法國各地民眾因物價高漲，以及公共服務縮減而舉行示威，近日進一步演變成暴動，與警方爆發衝突，已有數千人遭逮捕，商店也遭洗劫；另外，義大利米蘭也連續爆發街頭洗劫與嚴重警民衝突，抗議教育資源不足、生活成本過高，要求政府降低國防支出並增加教育預算。

歐洲多國外交部已發布最新旅遊警示，建議前往法國的公民，應避開人潮聚集處並提高警覺，同時警告當地治安狀況轉趨惡化，不過我國尚未做出調整。

陳明祺指出，法國、義大利等國都是國人常去旅遊的景點，並表示，外交部目前掌握到的情況是，包括我國的旅客、留學生等，都還沒有遭遇到狀況。陳明祺呼籲國人若遭遇緊急狀況，隨時與我國駐外館處聯繫。

陳明祺說，外交部目前的旅遊警示還是維持現行狀況，但隨著情勢有變化，也會做出相應調整；陳明祺說明，外交部現在不認為情勢已經危急到要給國人提高旅遊警示，不過駐外館處會隨時與當地政府、僑民、留學生保持密切聯繫。