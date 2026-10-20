未來黃仁勳到輝達只要9分鐘 張景森：別讓松機限制低空交通發展

年底選戰倒數39天，行政院前政委張景森昨再度針對松山機場遷建，以「把台北的天空還給未來」為題發文，他說「松山機場的存在，正在限制台北市未來低空飛行交通的發展。」張舉國際低空飛行發展例子，直言未來黃仁勳從桃機到士科總部只要9分鐘，這不是科幻小說，而是已走到眼前的科技。

近期綠營攻擊蔣萬安拋松山機場遷建，並批蔣稱黃仁勳說，桃機到北士科僅有36分鐘一事。張景森在臉書說，桃園機場到輝達北士科總部，直線距離約28公里。假設未來空中計程車平均時速180公里，黃仁勳的私人飛機降落在桃園機場，由Joby接駁到士科總部，飛行時間只要9分鐘。但是如果他的私人飛機降落在松山機場，𨍭搭豪華轎車到北士科，地面道路約8.8公里。尖峰時間車程約26分鐘。

張昨再度在臉書貼文提到松機遷建議題，他說，過去討論松山機場遷建，大家關心的是213公頃土地如何利用、周邊建築高度限制如何解除，以及航道下方數十萬市民長期承受的噪音問題。但他認為大家忽略了一個更重要的未來問題：「松山機場的存在，正在限制台北市未來低空飛行交通的發展。」

張說，過去我們只想到把土地還給城市，現在還應該想到如何把天空還給未來。「這不是科幻小說，而是已經走到眼前的科技。」

張舉美國Joby Aviation正在發展電動垂直起降航空器（eVTOL）為例，它可以像直升機一樣垂直起降，又能像固定翼飛機一樣高效率飛行。它最近的試飛，從紐約甘迺迪機場到曼哈頓的空中接駁服務，飛行時間只約7分鐘。相較於地面交通動輒半小時以上，具有相當大的時間優勢。而且這種交通工具的經濟性也不是遙不可及。

張提到，Joby在2021年的商業計畫中，曾預估量產後每架飛機製造成本約130萬美元，折合新台幣4000多萬元。雖然這不是現在的實際售價，但已經顯示它的商業潛力。未來旅客也不必自己購買，可以透過包機或按次付費的方式使用，每次只有台幣幾千塊。更重要的是，這已經成為世界性的交通發展潮流，而且各國都有具體的時間表。

張也提到，美國聯邦航空總署推動「Innovate28」計畫，目標是在2028年前建立先進空中交通的初期營運能力；日本政府在2026年3月正式修訂「空中移動革命路線圖」，明訂2027至2028年在部分地區開始商業營運，2030年代初期進一步發展空中交通管理系統與遠端操控載客服務；歐洲也積極布局，歐盟航空安全總署已建立新型垂直起降航空器的安全認證與營運法規架構；德國Volocopter、英國Vertical Aerospace等企業持續推動適航認證、飛行測試及商業化計畫。

他也提到，中國大陸甚至已經跨出商業營運的第一步。億航智能的營運商在2025年3月取得收費載人營運許可，開始推動低空觀光服務，並朝都市交通應用發展。

各國進度雖然不同，有些已取得營運許可，有些還在測試認證階段，但方向已經非常清楚。

「未來十年，空中計程車將有機會從特殊航空服務，逐步成為都市交通系統的一部分。」張景森說，再回頭看看台北，松山機場即使決定遷建，最快恐怕也是2033年以後的事情。到了那個時候，世界各國很可能已經累積多年的低空交通商業營運經驗。「我們難道還要用今天的交通觀念，規劃2033年以後的台北？」

「這絕對不只是黃仁勳一個人的問題。」張景森說，未來台北市的重要企業總部、金融機構、政府機關及醫學中心，都可能逐漸建立自己的空中交通節點。

張景森提到，松山機場不只占用了台北的土地，也占用了台北的天空。如果松山機場遷建，取消大型固定翼飛機在市中心起降的需求，台北市就有機會重新規畫低空空域，建立更有效率的都市空中交通網絡。

他也提到，當然，未來仍然需要處理國家安全、軍事限航、飛航安全、噪音及其他機場航路的問題。但這些應該透過新的空域規畫來解決，而不是繼續讓整個城市的低空交通發展，受到既有機場格局的限制。這也是為什麼，他認為松山機場遷建不應該只是一項土地開發政策，更應該是一項都市交通科技與空域重整政策。

張認為，交通部與台北市政府現在就應該共同啟動研究，把松山機場遷建後的低空空域重整，納入整體規畫，並評估桃園機場與台北重要商務、行政及醫療據點之間的空中交通網絡，「把台北的天空還給未來。」

張景森說，世界各國已經在為下一代都市空中交通做準備，我們不應忙著政治攻防，甚至拿黃仁勳該不該搭捷運這種問題互相嘲笑。他擔心的，不是台灣的技術做不到，而是我們的都市政策缺乏對未來的想像力。「把土地還給城市，把安寧還給市民，把天空還給未來。」這才是松山機場遷建應該認真思考的長期政策。