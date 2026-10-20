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指中共認知作戰赤裸裸 邱垂正示警跨境鎮壓：全民攜手反介選
今年九合一大選進入倒數，陸委會主委邱垂正今在立法院受訪表示，中共介選已赤裸裸地進行，中共透過跨境鎮壓、鋪天蓋地的認知作戰，在選舉末期時，可能讓選民錯誤混淆，需要政府政府跟人民一起共同維護，降低境外認知作戰操作跟影響選舉結果。
大選進入最後39天。邱垂正今在立院受訪說，中共介選已經不是「會不會」，而是已經赤裸裸地進行。我方要全力維護正常、健康、自由、民主的生活方式，全民一起反介選。要維護公正公平的選舉環境，也需要政府跟全民一起攜手來努力，讓台灣的自由民主不斷進步和茁壯，這需要大家一起來努力。
關於中共介選痕跡，邱垂正說，中共透過很多跨境鎮壓，還有鋪天蓋地的認知作戰，這都是非常明顯的跡象。尤其到選舉末期時，這些可能會讓選民錯誤混淆，錯誤引導認知，影響了大家的投票行為，這部分需要政府跟人民一起共同維護，降低境外認知作戰操作跟影響選舉結果。
邱垂正表示，確實每年都受到中共介選的考驗，需要全民跟政府一起努力來捍衛自由民主的憲政秩序，跟自由民主的生活方式，大家一起來努力。
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