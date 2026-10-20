美印第安納副州長：賴總統國慶演說呼應美建國初衷 台美關係緊密

美國印第安納州副州長貝克威斯訪台參加國慶，返美接受媒體訪問指出，總統賴清德國慶演說提及「山巔之城、地上的鹽、世上的光」，呼應美國建國初衷，台灣高度重視自由民主，台美關係高度緊密。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，印第安納州副州長貝克威斯（Micah Beckwith，另譯：貝邁克）8日至11日率團訪台，訪團成員包括印州州議員、普度大學（Purdue University）及印州常春藤科技社區大學高層等。

訪團在台期間出席國慶典禮與酒會，拜會外交部、農業部、陸委會、經濟部國貿署等，會晤半導體、先進製造等產業代表，期間也前往中山台灣基督長老教會分享見證，就台美與印州經貿、科技、農業及宗教等議題交流。

貝克威斯16日接受印州電台WOWO的節目專訪表示，這是首度應邀參加國慶典禮，肯定台灣是新興民主國家，總統賴清德國慶演說提及「山巔之城、地上的鹽、世上的光」，呼應美國建國初衷，台灣高度重視自由民主，台美關係高度緊密。

他指出，訪台提供印州加強對台關係的機會，台灣是重要經濟夥伴。1979年印州成為台灣第一個姊妹州，雙方關係強勁。2025年台灣承諾向美採購玉米、黃豆等農產品，總值達64億美元。台灣採購承諾對印州實現國際貿易多元化、鞏固農糧安全至關重要。

貝克威斯強調，台灣與印州農產品貿易、半導體產業及先進製造合作，均讓印州居民受益。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台灣與印第安納州長期關係密切友好，在經貿、農業、教育、科技及人員交流等領域有深厚合作基礎。

他指出，貝克威斯首度訪台，返美後主動向印州民眾分享觀察，支持深化台灣與美國及印州的關係，充分展現夥伴關係緊密友好。印州為先進製造及農業大州，且發展半導體及無人機產業深具商機。