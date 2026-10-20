「考察預算」報告僅一頁遭批 僑委會再澄清：錯誤解讀

立法院國防外交委員會日前邀請僑委會報告，並審查「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，僑委會卻因為預算名目不同給出空白內容，引發爭議。僑委會昨再度澄清，稱這是錯誤解讀。

立院國防外交委員會日前邀請僑委會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，並審查僑委會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。不過，僑委會給立法院的執行情形表僅有一頁。

僑委會又以因公出國預算類別分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，指歷年均未編列「考察」類別的出國預算，亦無考察案件，就立院所詢問預算執行情況給予空白。

雖然遭到朝野立委批評不妥，僑委會昨再度發出澄清，指外界稱僑委會於立法院專題報告「僅有一頁空白」為錯誤解讀，與事實不符。

僑委會指出，10月15日立法院專題報告共計兩項，第一項為「因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，僑委會提交共計5頁、1733字的書面報告；第二項為「審查114年第四季因公派員出國計畫『考察』費用執行表」。

僑委會再度說明，由於僑委會歷年皆未編列「考察」類別預算，自然無相關案件可供填報，過去亦皆以此形式提交立院審查。

僑委會並表示，為進一步落實監督，將主動補充114年第四季及115年1月至9月所有因公出國計畫與經費支用完整資料予立法院。