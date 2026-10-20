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中油增資 藍委質疑拿錢幫美當義工

聯合報／ 記者林海江睿智／台北報導
立法院經濟委員會昨天舉行中油、台電虧損之因應—「能源管理法」第5條及第5條之1之修訂」公聽會，經濟部次長賴建信（後）出席說明部會立場。記者潘俊宏／攝影
立法院經濟委員會昨天舉行中油、台電虧損之因應—「能源管理法」第5條及第5條之1之修訂」公聽會，經濟部次長賴建信（後）出席說明部會立場。記者潘俊宏／攝影

行政院提出追加預算案，規畫撥補中油台電一八○九億元，以及增資中油二三三八億元。國民黨立委賴士葆質疑增資中油的預算有一千四百億元是要去投資阿拉斯加，「拿錢替美國當義工」，立法院一定嚴格審查。經濟部則強調，投資一定會有股份。

立法院經濟委員會昨舉行「中油、台電虧損之因應—『能源管理法』第五條及第五條之一之修訂」公聽會，會中除討論行政院編列追加預算撥補台電、中油案外，國民黨立委陳永康、林沛祥等人也提案修訂能源管理法，「當中油、台電公司因受國際能源成本影響，及配合國家政策而致虧損時，得否免予提撥能源基金」？

賴士葆指出，經濟部日前才說，中油要投資阿拉斯加天然氣四十四億美元，這是拿錢替美國當義工，投資案至今都沒向國會報告，中油根本是「被賣掉還數鈔票」，如今連股東也不是，還「自帶便當去打工」，立法院一定嚴審經濟部追加預算。

但經濟部次長賴建信表示，中油增資案是為了投入國內已通過環評的投資計畫；美國阿拉斯加投資案則會依商業規則，投資也一定會取得股份。

而針對台電與中油的「虧損減免條款」，與會專家學者則大都有條件同意，但同時痛批政府能源政策錯誤才是導致虧損的主因，應從根本結構上改變。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，台電虧損最主要原因是來自錯誤的能源政策，「非核」增加台電發電成本。在補正能源政策、課責之前，不該再由納稅人血汗錢撥補台電虧損，必須是因國際能源成本影響所致虧損，才同意撥補。

清華大學特聘教授兼原子科學院長葉宗洸表示，反對行政院以撥補方式補助中油、台電，因為中油與台電其實都有辦法解決虧損問題，例如透過增資調整財務結構；但因過去不當的能源政策，造成台電、中油必須增資，這是民眾不能接受的。

中油 增資 阿拉斯加 賴士葆 台電

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