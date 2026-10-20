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NCC主委被提名人 袁秀慧：不會退出民進黨

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

立法院交通、教文委員會昨聯席審查國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員人事案。ＮＣＣ主委被提名人袁秀慧現仍有民進黨籍，被質疑如何超脫黨派行事？袁回應，她不會退出民進黨，但會用行動證明，不會以民進黨價值或立場優先。

行政院秘書長張惇涵昨列席報告袁秀慧等七位委員被提名人簡歷，七位被提名人專長涵蓋電信、資訊、法律、傳播及財經等專業；黨籍部分，被提名人中，僅袁秀慧為民進黨籍，其餘六位皆為無黨籍。

張惇涵指出，今年八月後，ＮＣＣ全數委員出缺，導致公告案、許可案及裁處達五十萬元以上處分案均無法作成決議，影響廣電事業換照，衝擊國家通訊傳播監理制度，嚴重侵蝕國人權益。

國民黨立委萬美玲詢問，根據ＮＣＣ組織法，委員要超出黨派以外獨立行使職權，但袁秀慧是民進黨籍，還擔任過民進黨青年部副主任、不當黨產委員會委員，為何經歷沒寫？如何說服外界超出黨派以外獨立，落實行政中立？

袁秀慧表示，自己長期在民進黨，認同民進黨清廉勤政愛鄉土，「我還是不會退出民進黨」，之前也跟台北市前市長柯文哲工作過六年，柯的政黨傾向跟民進黨不同，只要有專業上的必要就會全力投入，若有機會擔任ＮＣＣ主委，會用行動證明，不會以民進黨價值或立場優先。

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