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政院接招 老福法本周送出 張惇涵籲三思

聯合報／ 記者詹宜庭劉懿萱林銘翰／台北報導

立法院三讀通過「老人福利法」修正案，明定符合所得條件的六十五歲以上長者健保費由中央補助，外界關注行政院是否提出覆議，或由行政院長不副署。行政院秘書長張惇涵昨表示，修法恐排擠真正需要照顧的弱勢長者，呼籲朝野三思；國民黨立院黨團則反駁，現行弱勢醫療保障不會因單一法條修正而全面停止。

據了解，三讀法案在校對中，立法院最快本周送交行政院。

張惇涵表示，中央政府推動社福政策一向秉持三大原則，包括不增加舉債、不排擠其他政策、合法合憲，但這次修法恐遺漏真正需要照顧的弱勢長者，存在很大疑慮。他呼籲，趁三讀法案尚未送出立法院，朝野政黨應再三思考。他也以分蛋糕為例指出，蛋糕大小有限，若有人分得更多，其他人就可能分得更少，朝野應努力把蛋糕做大，而非彼此排擠。

針對張的說法，國民黨團書記長許宇甄表示，台灣對弱勢民眾的醫療保障，並非僅建立在「老人福利法」單一條文上，「全民健康保險法」、「社會救助法」及地方政府相關福利制度，都有各自的法律依據，不能將單一法條修正，直接解讀為所有弱勢醫療補助都會停止；民眾黨團總召陳清龍也說，行政院無須用政治語言操作世代對立。

國民黨團強調，此次修法主要是解決過去各縣市財政能力不同，造成長者健保費補助存在地域差距的問題，由中央統一補助符合資格長者的健保費，才能建立更公平的全國性制度；中央編列預算補助長者健保費，與保障弱勢長者醫療權益並不衝突，修法後，原有的弱勢醫療保障不會減少，新增加的健保費補助也應確實落實，這才是修法真正應該達成的目標。

至於衛福部長石崇良質疑，修法增加的支出恐導致健保費調漲，將負擔轉嫁給十五至六十四歲民眾，民眾黨團幹事長洪毓祥反駁，難道台灣長者不需要被照顧嗎？民進黨政府這種「舔美欺老」的行為相當可恥，如果不會執政就不要執政，這就是製造世代對立。

此外，由多個小黨組成的「台灣前進」昨天在立法院舉行記者會表示，藍白立委開出選舉支票，卻未交代長期財源，也忽略年輕世代養育子女、照顧父母的負擔；若民進黨政府真心反對這項修法，就應由行政院提出覆議，朝野黨團也應支持覆議，重新檢討修法內容。

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