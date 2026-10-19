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綠指老福法刪中低收老人醫療補助 翁曉玲轟：這真是鬼扯瞎說

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲表示，有綠營人士造謠說，「老人福利法」第22條修法後，縣市政府不會再負擔弱勢長者的部分醫療費用，「這真是鬼扯瞎說」。聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲表示，有綠營人士造謠說，「老人福利法」第22條修法後，縣市政府不會再負擔弱勢長者的部分醫療費用，「這真是鬼扯瞎說」。聯合報系資料照

立法院日前三讀通過「老人福利法」第22條修正案，國民黨立委翁曉玲指出，有綠營人士造謠說，修法後，縣市政府不會再負擔弱勢長者的部分醫療費用，「這真是鬼扯瞎說！相信藍白執政縣市一定會持續照顧長者，不會卸責，但綠營縣市是否會照辦，就請他們自己說」。

翁曉玲在臉書發文表示，民進黨政府反對「有條件補貼65歲以上長者健保費」的修法案，理由是會增加政府財政負擔300億至400億；但他們邏輯狗屁不通，因為目前全台已經有22個縣市有補貼長者們的健保費，難道縣市政府的財政負擔不會增加嗎？坦白說，對納稅人而言，不管補貼長者健保費的錢是地方政府出，還是中央政府出，這些錢全是納稅人繳的稅錢，不過就是左手換右手出錢罷了，行政院長卓榮泰有什麼好抱怨的？

翁曉玲批評，賴政府揮金如土、浪費成性，左一筆千億去補貼台電、中油虧損，右一筆千億去幫美國蓋科學園區，還要再花幾千億向美國買武器、買天然氣。他們孝敬財團和老美就很大方，沒有「增加財政負擔」的問題；反觀，對待經濟弱勢的長輩們就吝嗇的不得了，一分錢都不願意出。

翁曉玲說，相較於有錢的中央政府，現在縣市地方政府是苦哈哈，但他們還是承擔了弱勢長者的健保費、部分負擔和保險未含蓋的醫療費用。立院三讀通過的補助長輩健保費修法案，不過就是將其中一項「健保費補助」責任轉換給中央政府，縣市政府仍然會負擔弱勢長者的其它部分負擔費用和醫療費用。

翁曉玲表示，有綠營人士造謠說，修法後，縣市政府不會再負擔弱勢長者的部分醫療費用，「這真是鬼扯瞎說！相信藍白執政縣市一定會持續照顧長者，不會卸責，但綠營縣市是否會照辦，就請他們自己說」。

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