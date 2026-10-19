法國大規模暴力示威 外交部：避免前往抗議地點、提高警覺

外電報導，法國17日起爆發大規模抗議示威活動。外交部今天表示，駐法代表處迄今未接獲旅外民眾急難救助請求，民眾應隨時注意相關抗議活動訊息，避免前往抗議地點，並提高警覺、加強注意安全。

法新社報導，法國各地抗議生活費高漲的示威活動，後演變成近年來最嚴重的都市暴力事件之一。法國內政部資料顯示，17日全國各地爆發警民衝突，並發生大規模搶劫及縱火事件，近2400人遭到逮捕，另有近1000名警察及憲兵受傷。

外交部晚間回覆中央社提問表示，駐法國代表處於第一時間即透過僑界及留學生網絡，關切台灣僑民及留學生安全，迄未接獲旅外民眾相關急難救助請求。駐處將持續關注局勢發展，適時更新旅遊警示資訊，並隨時提供在當地旅外民眾必要的協助。

外交部提醒，旅法民眾旅遊期間應隨時注意相關抗議活動訊息，避免前往抗議地點，提高警覺並加強注意自身安全。如遇抗議活動，也請儘快離開現場，避免遭受波及。另倘遇緊急危難而有聯繫需求，請即與駐法代表處聯繫（緊急聯絡電話：+33-6-80 07 4994），或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095。

根據外交部領事事務局官網，領務局尚未針對法國示威活動發布旅遊警示。