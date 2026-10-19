彭啓明盼減少選舉看板 將與中選會跨單位討論

環境部長彭啓明今天表示，會與中選會等跨單位討論，希望減少選舉期間的一次性競選看板；鼓勵參選人思考更環保，「宣傳物不是愈多愈好」。

年底地方大選，全台大街小巷遍布各黨派參選人的大型競選看板，但可能在選後成為大型廢棄物。彭啓明接受媒體聯訪時表示，會與中央選舉委員會等跨單位討論，是不是可以減少一些，能夠不要這麼不環保。

彭啓明指出，觀察像日本的選舉，用到一次性的、短期間的不管是塑膠或耗材都比較少。他表示，其實有時候參選人不見得弄這麼多看板也會選得上，宣傳物不是愈多愈好，也鼓勵參選人能夠思考環保一點，因為愈來愈多人重視環保永續。

環境部資源循環署今天攜手零售商品包裝循環永續策略聯盟，串聯全台萬家福、樂家康、大全聯等實體門市及萬家福線上購物，推廣食品、飲料、清潔用品及化粧品等商品包裝減量。

彭啓明表示，這次實體成果展示涵蓋10家指標企業、61個產品類別，共350款綠色包裝商品；並且提出「2年躍進、4年翻轉、6年讓永續的產品成為主流」的願景，環境部會協助企業，在循環方面能夠更得到消費者的認同，期望2年能擴增超過千件商品。

彭啓明說，未來也將結合循環標誌認證、消費者宣導及企業表揚等措施，鼓勵更多業者投入包裝改善。

環境部訂定2030年包裝減量15%的目標，並以首期5年減量5%為階段性方向；持續依「零售商品包裝循環永續指引」，鼓勵業者在兼顧商品保護、保存及運輸等必要功能下，透過減少包裝重量、簡化材質、導入回收再生材料、建立循環再使用系統及採用合適替代材料等5大方向，從產品設計及製造階段減少資源消耗。