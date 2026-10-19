快訊

跟團集合未現身…台女陳屍日本河口湖飯店！觀光署緊盯、旅行社配合偵查

匿名人士爆料！林飛帆明赴國防大學演講 國防部尚未回應

美股早盤／油價跌、科技股回神 英特爾勁揚5%

聽新聞
0:00 / 0:00

彭啓明盼減少選舉看板 將與中選會跨單位討論

中央社／ 台北19日電

環境部長彭啓明今天表示，會與中選會等跨單位討論，希望減少選舉期間的一次性競選看板；鼓勵參選人思考更環保，「宣傳物不是愈多愈好」。

年底地方大選，全台大街小巷遍布各黨派參選人的大型競選看板，但可能在選後成為大型廢棄物。彭啓明接受媒體聯訪時表示，會與中央選舉委員會等跨單位討論，是不是可以減少一些，能夠不要這麼不環保。

彭啓明指出，觀察像日本的選舉，用到一次性的、短期間的不管是塑膠或耗材都比較少。他表示，其實有時候參選人不見得弄這麼多看板也會選得上，宣傳物不是愈多愈好，也鼓勵參選人能夠思考環保一點，因為愈來愈多人重視環保永續。

環境部資源循環署今天攜手零售商品包裝循環永續策略聯盟，串聯全台萬家福、樂家康、大全聯等實體門市及萬家福線上購物，推廣食品、飲料、清潔用品及化粧品等商品包裝減量。

彭啓明表示，這次實體成果展示涵蓋10家指標企業、61個產品類別，共350款綠色包裝商品；並且提出「2年躍進、4年翻轉、6年讓永續的產品成為主流」的願景，環境部會協助企業，在循環方面能夠更得到消費者的認同，期望2年能擴增超過千件商品。

彭啓明說，未來也將結合循環標誌認證、消費者宣導及企業表揚等措施，鼓勵更多業者投入包裝改善。

環境部訂定2030年包裝減量15%的目標，並以首期5年減量5%為階段性方向；持續依「零售商品包裝循環永續指引」，鼓勵業者在兼顧商品保護、保存及運輸等必要功能下，透過減少包裝重量、簡化材質、導入回收再生材料、建立循環再使用系統及採用合適替代材料等5大方向，從產品設計及製造階段減少資源消耗。

彭啓明 中選會 競選看板 廢棄物 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大學排碳不輸工廠 擬以校園為核心推都市林

參院翻轉勝？民主黨已迫不及待 擬優先議程

淨毒五郎全新識別系統正式亮相，官網獨家推出無香衣物手洗精新品！ 走進校園持續深耕綠色教育 讓孩子從小建立永續影響力

看板攻防參選人出奇招 搶占街頭目光

相關新聞

民進黨籍遭質疑 NCC主委被提名人袁秀慧：不退黨、用行動證明中立

立法院交通、教文委員會今聯席審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權案。NCC主委被提名人袁秀慧現仍有民進黨籍，被質疑當NCC主委如何超脫黨派行事？袁秀慧回應，她不會退出民進黨，但會用行動證明，不會以民進黨價值或立場優先。

【重磅快評】卓榮泰是賴清德2028助力或在野的彈藥兵？

立法院三讀通過老人福利法修正案，長者的健保費有條件由中央全額補助。行政院長卓榮泰強烈批評違憲，但總統賴清德未加聲援卻肯定屏東縣長周春米推長者免繳健保費，加上台南、桃園等縣市長參選人都提類似政見，卓揆可能不敢再次不副署，但手上只剩覆議及釋憲兩項武器，無論他怎麼用，可以確定的是，這次選舉他可能成了票房毒藥。

今宣布盧秀燕任競總主委 蔣萬安用4字曝盧蔣共同價值

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午將正式宣布競選總部主委將由台中市長盧秀燕擔任，媒體問蔣，盧市長接任競總主委是「姊弟連心」，力抗沈伯洋？洋流？還是民進黨？蔣萬安說，「我跟盧市長其實都有共同的價值，就是『市民優先』。」

綠指老福法刪中低收老人醫療補助 翁曉玲轟：這真是鬼扯瞎說

立法院日前三讀通過「老人福利法」第22條修正案，國民黨立委翁曉玲指出，有綠營人士造謠說，修法後，縣市政府不會再負擔弱勢長者的部分醫療費用，「這真是鬼扯瞎說！相信藍白執政縣市一定會持續照顧長者，不會卸責，但綠營縣市是否會照辦，就請他們自己說」。

法國大規模暴力示威 外交部：避免前往抗議地點、提高警覺

外電報導，法國17日起爆發大規模抗議示威活動。外交部今天表示，駐法代表處迄今未接獲旅外民眾急難救助請求，民眾應隨時注意相...

僑委會：立院專報非一頁 因公出國經費資料公開可查

僑委會日前赴立院針對考察費用執行情形進行專報，書面報告引起關注。僑委會今天表示，立法院專案報告非一頁，因公出國經費及相關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。