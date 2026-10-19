僑委會：立院專報非一頁 因公出國經費資料公開可查

僑委會日前赴立院針對考察費用執行情形進行專報，書面報告引起關注。僑委會今天表示，立法院專案報告非一頁，因公出國經費及相關資料均公開可查，全都已揭露，後續將再提供因公出國計畫與經費支用等相關資料予立法院審查。

立法院外交及國防委員會15日審查僑委會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」案，但僑委會書面報告僅138字，解釋僑委會出國預算類別為「視察」、「訪問」及「開會」3類，歷年未編列「考察」預算，引起國民黨立委質疑「交白卷」。

僑委會今天透過新聞稿說明，當天專案報告共計兩項，分別為「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」及「審查114年第4季因公派員出國計畫考察費用執行表」。其中，專案報告第一項完整書面資料，共計5頁1733字；第二項則涉及因公派員出國計畫考察費用的執行情形。

僑委會說，由於僑委會因公出國預算依業務性質區分為「視察」、「訪問」及「開會」3類，歷年均未編列「考察」類別預算，亦無相關考察案件，過去一直如此提交立院審查。

僑委會表示，「視察」、「訪問」及「開會」3類相關因公出國報告先前已提供立法院參閱，各項經費的預算及決算資訊亦均公開可查，全都已揭露。為進一步說明因公出國計畫及經費支用情形，僑委會後續將再提供114年度第4季及115年1月至9月因公出國計畫與經費支用等相關資料予立法院，供立法院審查及監督。

僑委會強調，因公出國計畫及經費支用均依相關制度與程序辦理，相關資訊亦持續公開並接受立法院監督。未來將秉持資訊公開透明原則，提供資料說明事實，積極回應外界關切，並會以更嚴格的標準自我要求。