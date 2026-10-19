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NCC副主委被提名人蕭蘋：假新聞為故意危害 應善盡查證

中央社／ 台北19日電
立法院交通、教育文化委員會聯席會議19日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，提名7位委員，其中提名袁秀慧（中）為委員並為主委，蕭蘋（左）為委員並為副主委，王怡惠（右）等人為委員。中央社
立法院交通、教育文化委員會聯席會議19日審查行政院函送國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，提名7位委員，其中提名袁秀慧（中）為委員並為主委，蕭蘋（左）為委員並為副主委，王怡惠（右）等人為委員。中央社

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議今天審查行政院函送NCC委員提名名單，立委關切媒體報導亂象、假新聞審查，NCC是否會有雙重標準。NCC副主委被提名人蕭蘋表示，在專業定義上，假新聞是「故意且會造成危害」的內容。她認為，監理焦點應是媒體內部是否有事實查證程序，以及發生錯誤後是否有更正程序。

國家通訊傳播委員會（NCC）目前處於無委員空窗期，行政院7月24日公布最新提名名單，提名7位委員，其中提名袁秀慧為委員並為主委，蕭蘋為委員並為副主委，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木為委員。其中，袁秀慧、蕭蘋及王怡惠3人任期至119年7月31日止，餘4人任期至117年7月31日止。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送NCC委員提名名單，今天排審袁秀慧、蕭蘋、王怡惠。

國民黨立委洪孟楷與民眾黨立委陳清龍詢問，立法院先前三讀通過修正「廣播電視法」、「衛星廣播電視法」及「有線廣播電視法」部分條文，行政院決定不副署，對此，NCC副主委被提名人蕭蘋的看法。蕭蘋坦言，這確實是一個難題，若她有機會進入NCC，會尊重前任委員留下的決議，並恪遵依法行政原則。

立委關切媒體報導亂象、假新聞審查，NCC是否會有雙重標準。蕭蘋回應，假新聞是當前媒體必須面對、處理的議題，在專業定義上，假新聞是「故意且會造成危害」的內容。她認為，監理焦點應是媒體內部是否有事實查證程序，以及發生錯誤後是否有更正程序。

國民黨立委羅廷瑋提問，NCC先前公布「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，是否足以因應媒體目前使用AI的情形。蕭蘋表示，根據指引，新聞製播若使用AI技術，應全面揭露並清楚標示，且應以事實為依據。她指出，AI發展速度超乎想像，應採取滾動式管理，若未來出現違反公共利益或社會秩序的情形，應及時補強相關規範。

7位NCC委員被提名人中，王怡惠是唯一一位尋求續任的委員。她表示，希望NCC委員會能順利組成，加速處理先前未完成的案件，並回應產業與社會的期待。

根據書面資料，蕭蘋現任國立中山大學行銷傳播管理研究所專任教授，專長為媒體科技與社會、性別與媒介、廣告與文化等，曾任自由時報記者、台灣傳播學會理事長等，參與有線電視系統費率審議、公視基金會新聞諮詢委員。王怡惠曾任通傳會委員，專長為財經，擅長產業經濟、電信政策與競爭政策等領域，熟稔通訊傳播監理業務。

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