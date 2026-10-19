盧秀燕今接蔣萬安競總主委 明搭機飛沖繩高空證婚66對新人

立法院三讀通過老人福利法修正案，長者的健保費有條件由中央全額補助。行政院長卓榮泰強烈批評違憲，但總統賴清德未加聲援卻肯定屏東縣長周春米推長者免繳健保費，加上台南、桃園等縣市長參選人都提類似政見，卓揆可能不敢再次不副署，但手上只剩覆議及釋憲兩項武器，無論他怎麼用，可以確定的是，這次選舉他可能成了票房毒藥。

2026-10-19 12:18