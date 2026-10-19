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影／民進黨辦中國介選座談會 徐國勇：防止利用民主反民主

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

距離九合一選舉投票日愈來愈近，民進黨中國事務部今天上午舉辦「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會，邀集學者及專家探討中國對國際及台灣的介選操作、政治滲透與新型態資訊戰，分析中國如何透過資訊傳播、社會組織及人工智慧等管道影響台灣選舉與公共討論，並研析因應策略，提升國人辨識境外政治影響的能力，強化民主韌性。

民進黨秘書長徐國勇、中國事務部主任吳峻鋕、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元、世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙，以及中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛上午出席座談會。徐國勇致詞表示，中國介入台灣的情況相當嚴重，且不只針對台灣，美國及歐洲許多國家也面臨類似問題。他指出，台灣是民主國家，不能比照中國封鎖社群媒體，也不會禁止民眾「翻牆」，因此如何在保障民主自由的同時，防範境外勢力介選與社會滲透，是台灣必須面對的課題。

談到中國介選手法，徐國勇指出，大數據及人工智慧都是可能被利用的工具，民眾只要瀏覽中國相關內容，便可能持續接收到更多相關資訊；AI生成內容則可能真假混雜，讓人難以辨別。他形容，部分資訊操作可能採取「三分真、七分假」的方式，以看似真實的內容混淆視聽。徐國勇也提醒，中國可能透過宗教、血緣、文化及語言等連結進行社會滲透，模糊國家認同與主權概念。他以媽祖信仰為例指出，媽祖信仰源自中國，不代表信奉媽祖的人就屬於中國；同樣地，耶穌基督誕生於以色列，也不代表全世界的基督徒都是以色列人。

徐國勇進一步表示，不能將語言、宗教或祖先來源直接等同於國籍與國家認同。他舉例，印度人使用英文，不會因此成為美國人；俄羅斯人信奉基督教，也不會因此成為以色列人。他認為，應避免透過似是而非的論述混淆台灣的主權與認同。徐國勇最後強調，面對中國介選及社會滲透，台灣必須讓民眾清楚認識台灣的主體性，思考如何防範境外勢力利用民主制度影響選舉與公共討論，並建立有效的民主防護機制，避免「利用民主反民主」。

民進黨秘書長徐國勇（中）、中國部主任吳峻鋕（右一）、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（右二）、世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙（左二）、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛（左一），上午前往台大校友會館出席由民進黨中國事務部舉辦「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會。記者黃義書／攝影
民進黨秘書長徐國勇（中）、中國部主任吳峻鋕（右一）、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（右二）、世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙（左二）、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛（左一），上午前往台大校友會館出席由民進黨中國事務部舉辦「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會。記者黃義書／攝影

民進黨秘書長徐國勇上午前往台大校友會館出席由民進黨中國事務部舉辦「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會。徐國勇致詞表示，中國介入台灣的情況相當嚴重，且不只針對台灣，美國及歐洲許多國家也面臨類似問題。記者黃義書／攝影
民進黨秘書長徐國勇上午前往台大校友會館出席由民進黨中國事務部舉辦「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會。徐國勇致詞表示，中國介入台灣的情況相當嚴重，且不只針對台灣，美國及歐洲許多國家也面臨類似問題。記者黃義書／攝影

徐國勇 介選 民進黨 九合一選舉 中共

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