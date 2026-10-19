影／民進黨辦中國介選座談會 徐國勇：防止利用民主反民主

距離九合一選舉投票日愈來愈近，民進黨中國事務部今天上午舉辦「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會，邀集學者及專家探討中國對國際及台灣的介選操作、政治滲透與新型態資訊戰，分析中國如何透過資訊傳播、社會組織及人工智慧等管道影響台灣選舉與公共討論，並研析因應策略，提升國人辨識境外政治影響的能力，強化民主韌性。

民進黨秘書長徐國勇、中國事務部主任吳峻鋕、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元、世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙，以及中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛上午出席座談會。徐國勇致詞表示，中國介入台灣的情況相當嚴重，且不只針對台灣，美國及歐洲許多國家也面臨類似問題。他指出，台灣是民主國家，不能比照中國封鎖社群媒體，也不會禁止民眾「翻牆」，因此如何在保障民主自由的同時，防範境外勢力介選與社會滲透，是台灣必須面對的課題。

談到中國介選手法，徐國勇指出，大數據及人工智慧都是可能被利用的工具，民眾只要瀏覽中國相關內容，便可能持續接收到更多相關資訊；AI生成內容則可能真假混雜，讓人難以辨別。他形容，部分資訊操作可能採取「三分真、七分假」的方式，以看似真實的內容混淆視聽。徐國勇也提醒，中國可能透過宗教、血緣、文化及語言等連結進行社會滲透，模糊國家認同與主權概念。他以媽祖信仰為例指出，媽祖信仰源自中國，不代表信奉媽祖的人就屬於中國；同樣地，耶穌基督誕生於以色列，也不代表全世界的基督徒都是以色列人。

徐國勇進一步表示，不能將語言、宗教或祖先來源直接等同於國籍與國家認同。他舉例，印度人使用英文，不會因此成為美國人；俄羅斯人信奉基督教，也不會因此成為以色列人。他認為，應避免透過似是而非的論述混淆台灣的主權與認同。徐國勇最後強調，面對中國介選及社會滲透，台灣必須讓民眾清楚認識台灣的主體性，思考如何防範境外勢力利用民主制度影響選舉與公共討論，並建立有效的民主防護機制，避免「利用民主反民主」。

民進黨秘書長徐國勇（中）、中國部主任吳峻鋕（右一）、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（右二）、世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙（左二）、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛（左一），上午前往台大校友會館出席由民進黨中國事務部舉辦「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會。記者黃義書／攝影