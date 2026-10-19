民進黨籍遭質疑 NCC主委被提名人袁秀慧：不退黨、用行動證明中立

立法院交通、教文委員會今聯席審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權案。NCC主委被提名人袁秀慧現仍有民進黨籍，被質疑當NCC主委如何超脫黨派行事？袁秀慧回應，她不會退出民進黨，但會用行動證明，不會以民進黨價值或立場優先。

行政院秘書長張惇涵今報告袁秀慧等7位委員被提名人簡歷，並指這次提名有三大重點，即專長互補、超越黨派及國籍合規。7位被提名人專長涵蓋電信、資訊、法律、傳播及財經等專業；黨籍部分被提名人中，僅袁秀慧為民進黨籍，其餘6位皆為無黨籍，黨籍比例僅佔14.3%，低於法定2分之1上限。

張惇涵強調，NCC作為我國通訊傳播監理核心，但自今年8月後，NCC全數委員出缺，導致公告案、許可案及裁處達50萬元以上處分案均無法作成決議，影響廣電事業換照，更衝擊國家通訊傳播監理制度，嚴重侵蝕國人權益。呼籲朝野能基於理性溝通與社會信任，盡速完成審議，讓NCC早日恢復正常運作。

國民黨立委萬美玲指出，根據NCC組織法，委員要超出黨派以外獨立行使職權，這次所有委員名單幾乎都是無黨籍，只有袁秀慧是民進黨籍，還擔任過民進黨青年部副主任、不當黨產委員會委員，質疑為何經歷沒寫？如何說服外界超出黨派以外獨立，落實行政中立？

袁秀慧答詢表示，「我還是不會退出民進黨」，指她長期就在這個政黨，認同民進黨清廉勤政愛鄉土，之前行政上的經歷也跟台北市前市長柯文哲工作過，柯文哲政黨傾向跟民進黨不同，原則上只要有專業上必要就會全力投入，並承諾若有機會擔任NCC主委會用行動證明，不會以民進黨價值或立場優先。

國民黨立委洪孟楷詢問袁秀慧是否認同行政院不副署有線廣播電視法，以及是否了解修法過程中，哪些條文有爭議？袁秀慧提及，修法可能涉及違憲疑慮，並推測爭議與黨政軍條款有關，洪孟楷立即糾正，指出此次修法共有20條，只有2條需要表決，其他18條不僅朝野三黨具有共識，NCC也表示同意，質疑袁「真的準備好擔任NCC主委嗎？」

洪孟楷又問，NCC當年關中天時以「不可回復性」作為撤照理由，但中天事後在行政訴訟上已贏得逾20場官司，顯示NCC當初的處置並非完全站得住腳，他問袁秀慧未來她擔任主委是否會堅持標準一致？袁秀慧答詢，她未來若執行職務，絕對底線是保障言論自由與新聞製播自由；對於中天關台一事需要看到所有卷宗，才能判斷當時處置是否符合比例原則，現有資料不足以讓她作出客觀評論。

對此，洪孟楷不滿袁秀慧的回應，批評答覆過於保守「NCC被外界說成髒兮兮、是最不被信任的機關，妳難道不知道為什麼嗎？」洪孟楷也問袁秀慧何時被行政院長卓榮泰徵詢當主委，袁秀慧答詢指6月。洪孟楷批評，行政院依照NCC組織法應於4月就提出人事名單，如今卻未依法辦理，要求卓榮泰向全民道歉。

國家通訊傳播委員會被提名主任委員袁秀慧今天出席立法院交通委員會接受朝野立委審查答詢，對於近日選舉新聞是否有報導不公現象則表示未深入了解。記者潘俊宏／攝影