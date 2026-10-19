綠控中共轉向AI精準介選 學者籲政府「用魔法打敗魔法」

年底地方選舉將近，民進黨中國部主任吳峻鋕指出，中共對台「每選必介」，手法從隱晦到明確的政治施壓。學者提醒，中共近年轉向低成本的AI精準介選，企圖激化社會對立、影響台灣人對民主的信心，建議政府「用魔法打敗魔法」建立AI反制機制，也盼籲國人理性查證應對資訊戰。

民進黨中國部今舉辦「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會，邀集學者分析中共介選新作為及對台灣社會滲透的相關影響。

民進黨秘書長徐國勇表示，中共介選不限於台灣，對美國、歐洲等民主國家也多有介入，並利用社群平台大數據、AI製造似真似假的訊息，同時透過宗教文化統戰，盼社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。

民進黨中國部主任吳峻鋕指出，中共介選從低價旅遊等隱晦方式轉為明確政治施壓，包含國台辦公開批評藝人蔡康永參與台北市長參選人沈伯洋競選活動、懲治沈伯洋父親公司、跟監賴清德總統在美親屬及制裁友邦官員，尤其中共介選手法隨科技不斷翻新，台灣不可不慎。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以中共透過孔子學院介入美國選舉等案例，指中共介入民主選舉並非只想在影響選舉結果，目的是讓社會產生猜疑，使人民不相信民主制度；他說，民主防護核心是保護選民在資訊充足下免於隱蔽操弄、做出錯誤決策，呼籲民眾應養成追問來源和查證習慣，避免憑政治立場質疑他人是中共代理人。

世新大學傳管系副教授劉玉皙說，中共介選目的之一是從台灣內部改變對兩岸的認知，過去中共利用媽祖廟滲透基層，好消息是這種影響可逆，切斷滲透管道後仍有民主對話能力，但近來對岸已不再單純支持特定候選人，而是激化對立，並透過低成本、高投報的AI技術演強化滲透，甚至虛構候選人圖卡，降低選舉訊息可信度，她主張應回到正面的民主對話，避免極端化與情緒化的網路討論。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，中共介選從過去大量散播假訊息，轉向透過AI演算法和鎖定特定對象，達到精準介選效果，這類操作容易產生同溫層效應，使人防不勝防。他認為，政府應思考「用魔法打敗魔法」，運用AI建立資料庫與過濾機制，精準投放澄清訊息與反制。