催廢除非核家園公投票 國民黨公布新一波宣傳影片

為宣傳廢除非核家園公投，國民黨今天推出第2波宣傳影片，強調既然民進黨不願面對過去能源政策的問題，就讓民眾透過公投，幫民進黨拆掉反核神主牌。

國民黨推動的廢除非核家園公投，中選會日前決議成案，合併11月28日九合一地方選舉投、開票。國民黨今天召開記者會，公布第2波宣傳影片，盼持續為公投案加溫，爭取民眾支持。

國民黨台北市議員參選人李明璇在記者會上表示，民進黨政策轉彎只需要一秒鐘，台灣人民卻為此付出10年代價，包括台電鉅額虧損、電價上漲以及綠能弊案爭議，最後都由人民承擔，呼籲民眾應以公投同意票表達立場，讓台灣能源政策重新回到穩定供電的方向。

與會的國民黨台北市議員參選人陳冠安說，台灣正面臨人工智慧（AI）與半導體產業發展的關鍵時刻，穩定電力攸關未來的競爭力，民進黨卻長期以非核家園作為政策主軸，如今才重新考慮核電，這表示過去的能源決策存在問題。