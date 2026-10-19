聽新聞
0:00 / 0:00

催廢除非核家園公投票 國民黨公布新一波宣傳影片

中央社／ 台北19日電
2026年8月16日，立法院會通過鞭刑入法、廢除非核家園及交通罰鍰專款專用公投提案，中選會最終僅放行廢除非核家園公投。聯合報系資料照
2026年8月16日，立法院會通過鞭刑入法、廢除非核家園及交通罰鍰專款專用公投提案，中選會最終僅放行廢除非核家園公投。聯合報系資料照

為宣傳廢除非核家園公投國民黨今天推出第2波宣傳影片，強調既然民進黨不願面對過去能源政策的問題，就讓民眾透過公投，幫民進黨拆掉反核神主牌。

國民黨推動的廢除非核家園公投，中選會日前決議成案，合併11月28日九合一地方選舉投、開票。國民黨今天召開記者會，公布第2波宣傳影片，盼持續為公投案加溫，爭取民眾支持。

國民黨台北市議員參選人李明璇在記者會上表示，民進黨政策轉彎只需要一秒鐘，台灣人民卻為此付出10年代價，包括台電鉅額虧損、電價上漲以及綠能弊案爭議，最後都由人民承擔，呼籲民眾應以公投同意票表達立場，讓台灣能源政策重新回到穩定供電的方向。

與會的國民黨台北市議員參選人陳冠安說，台灣正面臨人工智慧（AI）與半導體產業發展的關鍵時刻，穩定電力攸關未來的競爭力，民進黨卻長期以非核家園作為政策主軸，如今才重新考慮核電，這表示過去的能源決策存在問題。

公投 核能 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

北市選情激烈 鄭麗文：一點點亂流不算什麼

主席對決…得彰化得天下 藍自亂苦拚續命

藍白聯手…侯友宜首次跨黨輔選 李四川黃國昌同台

相關新聞

民進黨籍遭質疑 NCC主委被提名人袁秀慧：不退黨、用行動證明中立

立法院交通、教文委員會今聯席審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權案。NCC主委被提名人袁秀慧現仍有民進黨籍，被質疑當NCC主委如何超脫黨派行事？袁秀慧回應，她不會退出民進黨，但會用行動證明，不會以民進黨價值或立場優先。

政院不副署老福法？張惇涵：三讀法案未送出立院 盼有再討論空間

立院三讀通過老人福利法修正案，未來65歲以上長者排富後由中央補助健保費，外界關注行政院是否不副署或退回立法院覆議。行政院秘書長張惇涵今受訪指出，這次老人福利法修正，是不是在修法時遺漏丟棄真正需要的長輩「這有很大疑慮。」三讀法案還未送出立院，盼朝野政黨三思，看能不能有再討論空間。

【重磅快評】卓榮泰是賴清德2028助力或在野的彈藥兵？

立法院三讀通過老人福利法修正案，長者的健保費有條件由中央全額補助。行政院長卓榮泰強烈批評違憲，但總統賴清德未加聲援卻肯定屏東縣長周春米推長者免繳健保費，加上台南、桃園等縣市長參選人都提類似政見，卓揆可能不敢再次不副署，但手上只剩覆議及釋憲兩項武器，無論他怎麼用，可以確定的是，這次選舉他可能成了票房毒藥。

今宣布盧秀燕任競總主委 蔣萬安用4字曝盧蔣共同價值

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午將正式宣布競選總部主委將由台中市長盧秀燕擔任，媒體問蔣，盧市長接任競總主委是「姊弟連心」，力抗沈伯洋？洋流？還是民進黨？蔣萬安說，「我跟盧市長其實都有共同的價值，就是『市民優先』。」

國會沙文主義的縮影不是賈永婕穿什麼 而是立委這句話

民進黨財委會召委賴惠員日前要求出席委員會備詢的台北101董事長賈永婕穿著要純樸引起輿論譁然，事發至今賴委員已三度道歉，可能到今天她還沒弄明白踩到的紅線，不是賈永婕穿了什麼，而是當賈要解釋答詢時，賴惠員在那支象徵權力大位的mic（麥克風）回「要繼續辯嗎？」

民團籲制定官方語言法 保障台灣住民母語受教權

台灣官方語言制定會議等民間團體今天表示，為保障台灣住民的母語受教權與基本人權，呼籲行政院正視監察院的調查報告，盡速制定官...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。