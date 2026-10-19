民團籲制定官方語言法 保障台灣住民母語受教權

台灣官方語言制定會議等民間團體今天表示，為保障台灣住民的母語受教權與基本人權，呼籲行政院正視監察院的調查報告，盡速制定官方語言法，同時啟動語言轉型正義。

監察院6月公布調查報告，指現行政府機關、學校及各類考試制度，仍以華語作為主要且單一使用語言，主管機關應全盤檢視並研謀因應對策。

台灣官方語言制定會議主席賴一心、財團法人史明教育基金會董事長黃敏紅、醫師吳欣岱等人在行政院前召開記者會，之後遞交陳情書給行政院官員。

民進黨立委張雅琳說，轉型正義必須前進與面對，過去國家用威權壓迫母語，現在有責任要給母語一個機會，重新回到大家的生活中。

陳情書指出，懇請行政院正視監察院「115教調0017」字號調查報告，嚴正看待過往國語政策造成語言滅絕以及侵害人權的事實，趁早制定官方語言法，保障台灣住民的母語受教權與基本人權。

台灣官方語言制定會議等民間團體也提出訴求，包括正視監察院調查報告，啟動語言轉型正義；制定官方語言法，建立有強制力的法律位階跟制度保障；反轉殖民課綱結構，終止獨尊中語，確立本土語言為主要教學語言；停止以中國話代表台灣，外交跟海外教育資源轉向台語、客語及原住民族語；政府須在法制上確立區域語言優先權，落實族群語言為公部門與司法的第一優先使用語言。