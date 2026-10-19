【重磅快評】卓榮泰是賴清德2028助力或在野的彈藥兵？

立法院三讀通過老人福利法修正案，長者的健保費有條件由中央全額補助。行政院長卓榮泰強烈批評違憲，但總統賴清德未加聲援卻肯定屏東縣長周春米推長者免繳健保費，加上台南、桃園等縣市長參選人都提類似政見，卓揆可能不敢再次不副署，但手上只剩覆議及釋憲兩項武器，無論他怎麼用，可以確定的是，這次選舉他可能成了票房毒藥。

賴清德17日南下屏東出席周春米競總成立大會，他肯定屏東縣規劃明年起全額補助65歲以上長者健保費，認為此作法「妥當了」；賴清德肯定周春米推長者免繳健保費，與卓榮泰反對修老人福利法第22條，看似矛盾，外界認為卓榮泰不副署老人福利法修正案的機率大減，怕的是選舉前讓外界產生賴、卓不同調的觀感。

賴、卓一向默契高，如果賴認同卓的批判，應早已聲援，但怪異的是，這次賴並未聲援卓，反而公開肯定周春米推出長者健保補助政策；加上陳其邁、黃偉哲早已實施，其他的縣市長參選人陳亭妃、黃世杰、陳素月、王美惠、莊競程等人都把長者健保免費列入政見，而且還不排富，比藍白修法版本還寬鬆哩！

老人健保費補助的政策是在進行式，其實老人們在意的是縣市之間的一致、平等，不會去管錢是來自縣市或中央的口袋，卓榮泰批藍白，不僅賴清德未聲援，連綠營縣市長參選人也很難為他解釋清楚，對民進黨的選情未必有利。

卓榮泰就任行政院長以來已8次不副署三讀法案，創下了中華民國憲政史上的首例。針對這次修法他卻保守表示會採取「合法合憲因應作為」，並未明確鬆口是否會再次採取不副署手段。說穿了，也只是怕衝擊到綠營的選情。

閣揆不副署屬於極端對抗路線，不會得到賴清德及選將們的支持，外界認為卓榮泰這次可能朝向提覆議案或尋求釋憲等程序來處理，卓此際可能陷入長考，今天才會由秘書長張惇涵出面喊話，稱法案還未送出立法院，盼朝野三思，看能不能有再討論空間。

一般來說，法律案三讀通過後，並不會立刻將送交行政院，通常需要3到7個工作天。卓榮泰若要提出覆議，也只有10天時間可以簽請總統核可。如果超過10天沒有動作，就等同放棄覆議，但真要提覆議，結果也可想而知。

至於聲請釋憲，依憲法訴訟法的規定，行政院必須在該法律公布生效之日起6個月內向憲法法庭提出；另一途徑是如果覆議失敗後，行政院也須在公布生效的6個月內憲法法庭聲請，時程都會拖過選舉，等於把朝野決戰點延到選舉後，對九合一選情的衝擊較小。

但是，如果法案一旦公布生效，又可能牽動中央政府總預算編列，明年總預算案已在8月送交立法院審議，老福法日前才三讀通過，在預算實務上，通常須等到2028年的總預算籌編期才會納入；但目前朝野對立史所未見，在野黨不可能坐視新法上路卻沒錢實施，勢必要求卓榮泰提出追加預算或動用預備金來補足。

總結來說，不論卓揆是何時告上憲法法庭，明年度的總預算審查勢必引發另一場激烈追加預算或杯葛總預算的朝野大戰，其結果牽動的是2028大選情勢。屆時，卓榮泰是賴清德爭取連任的助力，還是添加在野火力的彈藥兵？