老福法遭疑刪弱勢長輩醫療補助 國民黨團：原有保障不會減少

針對「老人福利法」第22條修正後，有人質疑刪除原條文「部分負擔費用」及「健保給付未涵蓋之醫療費用」等文字，將導致低收入戶及中低收入長者失去醫療補助，國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天表示，必須從完整法律制度加以釐清。台灣的弱勢醫療保障並非只建立在「老人福利法」單一條文之上，「全民健康保險法」、「社會救助法」以及地方政府相關福利制度，都有各自的法律依據。

許宇甄指出，這次修法的主要目的，是將符合所得條件的長者健保費補助責任提升至中央政府，擴大長者的社會保障，而不是取消弱勢長者原有的醫療照顧。不能把單一法條的文字變動，直接解釋成所有弱勢醫療補助立即停止。

許宇甄說明，第一，「全民健康保險法」本來就有獨立的弱勢醫療保障，不會因「老人福利法」修正而失效。依「全民健康保險法」第49條規定，低收入戶的保險費與就醫部分負擔，已有法定保障；符合重大傷病等特定條件的民眾，也有依法免除部分負擔的制度。此外，「全民健康保險法」第36條對於經濟困難、無力一次繳納保險費或自行負擔費用者，亦設有分期繳納及協助機制。這些保障並非依附「老人福利法」第22條存在，自然不會因為本次修法而一併消失。

許宇甄表示，第二，「社會救助法」對低收入戶、中低收入戶的醫療補助，同樣具有獨立法律依據。「社會救助法」第2條明定，社會救助包括生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助。其中第三章第18條、第19條、第20條所建立的醫療補助制度，目的就是協助經濟困難民眾取得必要醫療照顧。換句話說，即使「老人福利法」第22條修正，「社會救助法」所規定的醫療補助義務仍然存在。符合該法資格的弱勢長者，依然可以循社會救助體系申請醫療協助，並非因為老人福利法修正，就失去所有醫療費用補助。

許宇甄強調，第三，已經核定的行政受益，不能因為法律修正就任意取消。依「行政程序法」關於行政處分效力、信賴保護及授益行政處分廢止的規定，政府依法核定的補助，並不是行政機關想取消就能取消。對於已經核定的醫療補助，行政機關必須審查原核定處分的效力、補助期間及法律變動的影響，不能把修法當成任意追繳或取消既有給付的理由。

許宇甄指出，至於地方政府已經建立的老人醫療補助制度，也必須分別檢視其自治條例、自治規則、行政計畫及預算依據，不能一概認定中央法律修正後，地方原有福利措施就全部失效。法規需要銜接，不等於中低收入戶長者已經喪失所有醫療保障。衛福部可以全面盤點現有補助，釐清哪些項目可依「全民健康保險法」、「社會救助法」及地方自治法規繼續辦理，哪些項目需要補強法律授權。

許宇甄重申，本次修法要解決的，是過去各縣市財政能力不同，導致長者健保費補助存在地域差距的問題。由中央承擔符合資格長者的健保費，正是希望建立更加公平的全國性制度。齊一長者健保費補助由中央政府編列預算支應，與維護弱勢長者醫療權益，從來不是二選一。政府既然有責任照顧一般長者，更有責任守護經濟弱勢者。修法後，原有的弱勢醫療保障不會減少，新增加的健保費補助也應確實落實。這才是修法真正應該達成的目標。