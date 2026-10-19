快訊

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

老福法遭疑刪弱勢長輩醫療補助 國民黨團：原有保障不會減少

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨團書記長許宇甄表示，台灣的弱勢醫療保障並非只建立在「老人福利法」單一條文之上，「全民健康保險法」、「社會救助法」以及地方政府相關福利制度，都有各自的法律依據。聯合報系資料照
國民黨團書記長許宇甄表示，台灣的弱勢醫療保障並非只建立在「老人福利法」單一條文之上，「全民健康保險法」、「社會救助法」以及地方政府相關福利制度，都有各自的法律依據。聯合報系資料照

針對「老人福利法」第22條修正後，有人質疑刪除原條文「部分負擔費用」及「健保給付未涵蓋之醫療費用」等文字，將導致低收入戶及中低收入長者失去醫療補助，國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天表示，必須從完整法律制度加以釐清。台灣的弱勢醫療保障並非只建立在「老人福利法」單一條文之上，「全民健康保險法」、「社會救助法」以及地方政府相關福利制度，都有各自的法律依據。

許宇甄指出，這次修法的主要目的，是將符合所得條件的長者健保費補助責任提升至中央政府，擴大長者的社會保障，而不是取消弱勢長者原有的醫療照顧。不能把單一法條的文字變動，直接解釋成所有弱勢醫療補助立即停止。

許宇甄說明，第一，「全民健康保險法」本來就有獨立的弱勢醫療保障，不會因「老人福利法」修正而失效。依「全民健康保險法」第49條規定，低收入戶的保險費與就醫部分負擔，已有法定保障；符合重大傷病等特定條件的民眾，也有依法免除部分負擔的制度。此外，「全民健康保險法」第36條對於經濟困難、無力一次繳納保險費或自行負擔費用者，亦設有分期繳納及協助機制。這些保障並非依附「老人福利法」第22條存在，自然不會因為本次修法而一併消失。

許宇甄表示，第二，「社會救助法」對低收入戶、中低收入戶的醫療補助，同樣具有獨立法律依據。「社會救助法」第2條明定，社會救助包括生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助。其中第三章第18條、第19條、第20條所建立的醫療補助制度，目的就是協助經濟困難民眾取得必要醫療照顧。換句話說，即使「老人福利法」第22條修正，「社會救助法」所規定的醫療補助義務仍然存在。符合該法資格的弱勢長者，依然可以循社會救助體系申請醫療協助，並非因為老人福利法修正，就失去所有醫療費用補助。

許宇甄強調，第三，已經核定的行政受益，不能因為法律修正就任意取消。依「行政程序法」關於行政處分效力、信賴保護及授益行政處分廢止的規定，政府依法核定的補助，並不是行政機關想取消就能取消。對於已經核定的醫療補助，行政機關必須審查原核定處分的效力、補助期間及法律變動的影響，不能把修法當成任意追繳或取消既有給付的理由。

許宇甄指出，至於地方政府已經建立的老人醫療補助制度，也必須分別檢視其自治條例、自治規則、行政計畫及預算依據，不能一概認定中央法律修正後，地方原有福利措施就全部失效。法規需要銜接，不等於中低收入戶長者已經喪失所有醫療保障。衛福部可以全面盤點現有補助，釐清哪些項目可依「全民健康保險法」、「社會救助法」及地方自治法規繼續辦理，哪些項目需要補強法律授權。

許宇甄重申，本次修法要解決的，是過去各縣市財政能力不同，導致長者健保費補助存在地域差距的問題。由中央承擔符合資格長者的健保費，正是希望建立更加公平的全國性制度。齊一長者健保費補助由中央政府編列預算支應，與維護弱勢長者醫療權益，從來不是二選一。政府既然有責任照顧一般長者，更有責任守護經濟弱勢者。修法後，原有的弱勢醫療保障不會減少，新增加的健保費補助也應確實落實。這才是修法真正應該達成的目標。

補助 國民黨團 老人福利法 健保費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老人福利法遭指刪「弱勢3補助」 國民黨團轟：惡意曲解法令

老人健保費擴大補助、兒童也喊免繳？ 石崇良示警：全民健保恐崩壞

政院不副署老福法？張惇涵：三讀法案未送出立院 盼有再討論空間

黃國昌說長者免健保費「一毛都沒少」？ 石崇良揭財務隱憂

相關新聞

今宣布盧秀燕任競總主委 蔣萬安用4字曝盧蔣共同價值

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午將正式宣布競選總部主委將由台中市長盧秀燕擔任，媒體問蔣，盧市長接任競總主委是「姊弟連心」，力抗沈伯洋？洋流？還是民進黨？蔣萬安說，「我跟盧市長其實都有共同的價值，就是『市民優先』。」

政院不副署老福法？張惇涵：三讀法案未送出立院 盼有再討論空間

立院三讀通過老人福利法修正案，未來65歲以上長者排富後由中央補助健保費，外界關注行政院是否不副署或退回立法院覆議。行政院秘書長張惇涵今受訪指出，這次老人福利法修正，是不是在修法時遺漏丟棄真正需要的長輩「這有很大疑慮。」三讀法案還未送出立院，盼朝野政黨三思，看能不能有再討論空間。

左右選情甚「洋流」 藍白合只有0分與100分的差別

綠營大肆炒作民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」，各種民調也顯示，雙北藍綠市長參選人的差距正急速拉近。綠營普遍解讀，是「洋流」奏效之功。不過這樣的分析顯然過於偏頗，如果說「洋流」有助於綠營支持者凝聚力量，可能較符合現實；但雙北甚至其他原本藍營具有優勢的縣市距離被拉進甚至反超，背後真正原因，可能反而是「藍白合」的問題，而非「洋流」。

綠控中共轉向AI精準介選 學者籲政府「用魔法打敗魔法」

年底地方選舉將近，民進黨中國部主任吳峻鋕指出，中共對台「每選必介」，手法從隱晦到明確的政治施壓。學者提醒，中共近年轉向低成本的AI精準介選，企圖激化社會對立、影響台灣人對民主的信心，建議政府「用魔法打敗魔法」建立AI反制機制，也盼籲國人理性查證應對資訊戰。

老福法遭疑刪弱勢長輩醫療補助 國民黨團：原有保障不會減少

針對「老人福利法」第22條修正後，有人質疑刪除原條文「部分負擔費用」及「健保給付未涵蓋之醫療費用」等文字，將導致低收入戶及中低收入長者失去醫療補助，國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天表示，必須從完整法律制度加以釐清。台灣的弱勢醫療保障並非只建立在「老人福利法」單一條文之上，「全民健康保險法」、「社會救助法」以及地方政府相關福利制度，都有各自的法律依據。

批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

立法院會先前三讀通過「老人福利法」修正案，明定65歲以上長者免繳健保費，時代力量黨主席王婉諭今天表示，藍白立委開出選舉支票，然而沒有交代長期財源，民進黨政府如果真心反對，就應該由行政院提出覆議，而朝野黨團也應該支持覆議退回惡法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。